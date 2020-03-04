– Ещё водки. – Костя махнул бармену нетвёрдой рукой.

– Дружище, у тебя что-то случилось? – поинтересовался тот. – Ты бухаешь как не в себя.

– Жена изменила с лучшим другом, – как-то даже безразлично ответил Костя.

В баре вдруг повисла тишина.

– Всем спокойно! – Из толпы появился какой-то мужчина. Он достал из внутреннего кармана пиджака удостоверение и помахал им. – Я психоаналитик, я займусь этим!

– Секундочку! – С другой стороны возник другой мужчина. – Я семейный терапевт, это моя юрисдикция!

Психоаналитик неприязненно посмотрел на терапевта.

– А, недопсихолог!

– Кушеточник!

– Всем стоять. – Толпа расступилась перед девушкой. – Я тета-хилер. Я беру это дело!

– Кто?! – Скривились психологи.

– Всем оставаться на местах! – велел мужчина с подкрученными усами. – Я лайв-коуч! Только через...

– Федеральное бюро гештальт-терапии! – В бар ворвались трое серьёзных мужчин с ксивами. – Мы забираем это дело!

– Вертгеймер лох! – крикнул кто-то из толпы.

– Кто это сказал?!

– Я! – указал на себя психоаналитик. – Юнг решает!

– Клянусь Фрейдом, я вас всех...

Намечалась массовая драка.

– А ну-ка ша! – Толпа расступилась перед согбенной фигурой пожилой женщины с тросточкой. – Идите все отсюда!

Сцепившиеся уже психологи всех мастей удивлённо уставились на женщину. Дорогу ей преградил коуч.

– Мы как-нибудь без вас... – но договорить он не успел. Женщина огрела его по голове тростью.

– Пшёл отсюда, нечисть!

– Да кто она такая? – громким шёпотом спросила девушка тета-хилер.

– Я бабуля! – подойдя к Косте, ответила женщина. Она потянула мужчину за руку, и тот повиновался – бабуля знает, как надо лечить. – Сейчас бабуля тебе борща сделает, со сметанкой, идём, мой хороший...

Психологи недоуменно смотрели вслед...

По инф. lgz.ru

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