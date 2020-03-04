Нередко испортить даже самое привлекательное лицо могут «унылые» или опущенные губки, которые после 50 лет придают лицу суровый и вечно недовольный вид, становясь для многих женщин настоящим наказанием. Справиться с подобной ситуацией и приподнять опущенные уголки губ могут не только косметологические...
Жил когда-то один очень могущественный царь. Было у него всё, о чём только может мечтать человек: красивый дворец, богатство, власть и даже здоровье. У него была жена и дети, много слуг. Все его малейшие желания мгновенно исполнялись, но это не приносило ему радости. Грозный и мрачный сидел он на...
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
После того, как жалоба, подаваемая в ЕСПЧ, была принята в секретариате и государству - ответчику направлено соответствующее извещение, необходимо дождаться момента ее коммуницирования или перехода на активный...
С 1 марта стартовал проект «Доступный интернет», который предусматривает бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Р...
Известно, что каждому пенсионеру, живущему на территории Москвы, в 2020 году положены определённые субсидии. После появления информации о том, что около 20% жителей города получают дополнительные выплаты со с...
Перед всеми водителями рано или поздно встаёт вопрос утилизации лично авто, так как со временем транспортные средства имеют свойство устаревать. В связи с этим у россиян назрел вопрос, как правильно сдать маш...
Рассказав подробно о том, кто и в каких ситуациях может обратиться в ЕСПЧ или Европейский суд по правам человека в прошлой статье, сегодня мы более детально осветим особенности составления и подачи жалобы.
Готовятся единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кому они положены, когда и сколько денег дадут? Рассказывает Валерий Рязанский, первый заместитель председателя коми...
Со сменой правительства и приходом нового премьер-министр РФ Михаила Мишустина у россиян теплились надежды на перемены в их жизни в лучшую сторону. Но оказалось, что Мишустину не особо интересно, как увеличит...
Сегодня все чаще люди, которые не смогли получить компенсацию через отечественную судебную систему, выбирают альтернативу и обращаются в Европейский суд по правам человека или ЕСПЧ, куда подать жалобу может а...
В современной жизни существует много разных материальных соблазнов, а иногда и просто навалившиеся финансовые проблемы необходимо срочно решать. В таких случаях как один из вариантов получить желаемое или с у...
Согласно приказу Росстандарта, с 1 марта 2020 года все старые модели автомобилей будут проходить обязательную экспертизу, которая будет соответствовать определённым требованиям. У всех раритетных транспортных...
Не всегда решить финансовую проблему можно собственными средствами, и тогда есть смысл обратиться к помощи финансовых структур, как вариант рассмотреть сервис Займы на Яндекс Деньги и найти самое подходящее п...
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