Актёрские байки

20 января – 80­-летний юбилей заслуженного артиста РФ Виталия Петровича Сидорченко. Он окончил Иркутское театральное училище в 1966 г. и факультет журналистики Иркутского госуниверситета в 1967 г., что потом удачно совместилось в его творческой деятельности в качестве историка театра. В 2003 г.

В.П. Сидорченко издал книгу «Иркутская антреприза: Страницы истории городского театра 1790–1920 годов», через несколько лет стал членом Союза писателей России. Спустя тринадцать лет вышла ещё одна его книга: «Иркутский академический театр им. Охлопкова: страницы истории (1920–1960 гг.)», которая стала одним из победителей в конкурсе областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского «Лучшая книга года – 2016».

Сквозь стену

В театре давали пьесу Шиллера «Коварство и любовь». Актёр, играющий центральную роль Фердинанда, опоздал к своему выходу, задержавшись в буфете. Прибежав на полутёмную сцену, он судорожно стал искать выход к рампе, запутавшись в кулисах. Наконец, в отчаянии, выхватил шпагу, ударом сверху рассёк матерчатую декорацию и вышел на яркий свет.

Изумлённый зритель вдруг увидел, как каменная стена треснула пополам, и из трещины вышел в роскошном костюме Фердинанд.

В зале воцарилась мёртвая тишина.

Вдруг с галёрки раздался спокойный, чуть хрипловатый голос:

– Силён, бродяга!

Мастерство не пропьёшь

Молодой артист Едрёнкин готовился к дебюту. После долгого ожидания он наконец получил роль со словами в первом акте известной комедии. Озабоченный разнообразием эмоционального состояния своего героя, Едрёнкин решил обратиться за советом к старому опытному артисту и постучал в его гримуборную:

– Разрешите, Евлампий Самсонович?

– Входите, голубчик. Чем обязан?

– Да вот, хотел просить у вас совета. Получил роль, но есть сомнения в её трактовке, – робко начал дебютант. – Дело в том, что мой герой появляется в первой картине слегка под хмельком.

– Голубчик, так это же очень просто. Берите 150 граммов водочки, закусывайте и выходите.

– Но, Евлампий Самсонович, во второй картине я должен быть пьяным.

– Дорогой мой, да это же совсем просто. Берите ещё 250 граммов водочки, закусывайте и выходите.

– Но есть ещё небольшая особенность в поведении моего персонажа, – не унимался Едрёнкин, – к концу первого акта я должен быть совершенно трезв.

– А вот это, коллега, надо сыграть!!!

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