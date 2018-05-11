Заявление Пенсионного фонда России

В соответствии с поправками в бюджет Пенсионного фонда России, внесенными в правительство, общие расходы бюджета ПФР на пенсионное обеспечение вырастут по сравнению с 2017 годом на 371 млрд рублей и составят 7,35 трлн рублей. Поправки также предусматривают сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на 68,3 млрд рублей. Это связано с тем, что при исполнении бюджета ПФР в 2018 году будут использованы переходящие остатки на 1 января 2018 года. Таким образом, снижается зависимость от федерального бюджета.

В 2018 году размеры пенсионного обеспечения и социальной поддержки пенсионеров будут только расти. Бюджет ПФР – 2018 учитывает все предусмотренные законодательством меры по повышению пенсий и социальных выплат, включая индексацию страховых пенсий на 3,7% (выше инфляции), пенсий по государственному обеспечению – на 2,9%, ежемесячной денежной выплаты – на 2,5%.

По инф. pfrf.ru

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