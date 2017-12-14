Взнос по Программе государственного софинансирования пенсии необходимо сделать до конца текущего года

Пенсионный фонд России напоминает участникам Программы государственного софинансирования пенсии о том, что до конца года необходимо сделать личный взнос на будущую пенсию в рамках Программы за 2017 год. Государство обеспечит софинансирование взноса в зависимости от его размера и при условии, что он составит не менее 2 тыс. рублей в год.

Взнос по Программе можно сделать самостоятельно или через работодателя. В случае самостоятельной уплаты платежную квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в территориальном органе ПФР по месту жительства или банке либо сформировать ее с помощью электронного сервиса ПФР.

Чтобы сделать взнос по Программе через работодателя, участнику необходимо подать в бухгалтерию на работе заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты. Изменить размер взноса можно с помощью нового заявления.

Независимо от того, каким способом делаются отчисления по Программе, следует помнить, что они не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники Программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов.

Контролировать формирование средств в рамках Программы софинансирования участники могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или Портале госуслуг. В нем отображается вся необходимая информация, включая совершенные платежи, поступившее государственное софинансирование и полученный от этих средств инвестиционный доход. Все эти сведения также есть в выписках и извещениях из лицевого счета, которые можно получить в Пенсионном фонде России или многофункциональном центре, предоставляющем такую услугу.

Важно отметить, что личные взносы в рамках Программы и средства государственного софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, инвестируются управляющими компаниями и выплачиваются гражданину при выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются правила правопреемства.

В 2016 году участники Программы перечислили на свои пенсии 5,7 млрд рублей и получили государственное софинансирование в размере 5,5 млрд рублей. Общая сумма сформированных участниками пенсионных средств с учетом государственного софинансирования к середине 2017 года составила 103,3 млрд рублей.

Работодатели также могут принимать участие в Программе софинансирования пенсии своих сотрудников. На сумму ежегодного взноса работодателя в пределах 12 тыс. рублей за одного работника не начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд. Помимо этого, взносы работодателя включаются в состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли. За прошлый год работодатели софинансировали пенсии своих сотрудников на сумму 107 млн рублей, за все время Программы – более чем на 788 млн рублей.

Подробную информацию об участии в Программе государственного софинансирования пенсии можно получить в Центре консультирования Пенсионного фонда по телефону 8 800 302-2-302 (для звонков из всех регионов России) и на сайте Фонда.

По инф. pfrf.ru

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