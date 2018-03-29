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С 1 апреля на 2,9% индексируются социальные пенсии
|По инф. Пенсионного Фонда РФ
|29 Марта 2018 г.
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Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение коснется 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальных пенсий.
Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.
Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 255 рублей и составит 9 062 рубля. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет соответственно на 378 и 382 рубля и составит 13 410 и 13 556 рублей. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 30 694 рублей и 35 387 рублей соответственно.
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С 1 апреля на 2,9% индексируются социальные пенсии
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение косн...
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С 1 апреля на 2,9% индексируются социальные пенсии
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение косн...
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