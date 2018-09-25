По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности

В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и ссузы, где рассказывают молодежи о российской пенсионной системе и правилах формирования будущей пенсии. В ряде регионов такие уроки уже начались, они пользуются большим интересом не только у учащихся, но и у самих учителей.

В этом году стартует восьмой этап программы ПФР по повышению пенсионной и социальной грамотности молодежи «Будущая пенсия зависит от тебя!». Специалисты Фонда расскажут старшеклассникам и студентам о порядке формирования пенсионных прав и познакомят с организацией работы в ПФР.

Специально для таких уроков Пенсионный фонд разрабатывает и издает учебное пособие по основам пенсионной грамотности с учетом последних изменений в пенсионном законодательстве. Этот небольшой красочный буклет дает молодым людям ответы на главные вопросы: как устроена пенсионная система России, что и когда надо делать для того, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии.

Учебник ПФР обновляется каждый год, и к новому учебному сезону у школьников на партах всегда лежит актуальное издание с последними изменениями. Учебник рассказывает о пенсионной формуле, расчете пенсии в баллах и возможностях увеличения размера пенсии. В учебник включены наглядные примеры различных жизненных факторов и ситуаций, влияющих на размер пенсии, что особенно актуально для нынешних школьников, поскольку именно им больше чем кому-либо предстоит формировать свою пенсию по новым правилам. В конце учебника – занимательный тест, чтобы оценить полученные знания.

Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011 года. Органы образования субъектов РФ уже не первый год поддерживают инициативу ПФР: во всех регионах заключены специальные соглашения о содействии образовательной программе ПФР для школьников и студентов.

По инф. pfrf.ru

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