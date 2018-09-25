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По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
|По инф. Пенсионного Фонда РФ
|25 Сентября 2018 г.
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В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и ссузы, где рассказывают молодежи о российской пенсионной системе и правилах формирования будущей пенсии. В ряде регионов такие уроки уже начались, они пользуются большим интересом не только у учащихся, но и у самих учителей.
В этом году стартует восьмой этап программы ПФР по повышению пенсионной и социальной грамотности молодежи «Будущая пенсия зависит от тебя!». Специалисты Фонда расскажут старшеклассникам и студентам о порядке формирования пенсионных прав и познакомят с организацией работы в ПФР.
Специально для таких уроков Пенсионный фонд разрабатывает и издает учебное пособие по основам пенсионной грамотности с учетом последних изменений в пенсионном законодательстве. Этот небольшой красочный буклет дает молодым людям ответы на главные вопросы: как устроена пенсионная система России, что и когда надо делать для того, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии.
Учебник ПФР обновляется каждый год, и к новому учебному сезону у школьников на партах всегда лежит актуальное издание с последними изменениями. Учебник рассказывает о пенсионной формуле, расчете пенсии в баллах и возможностях увеличения размера пенсии. В учебник включены наглядные примеры различных жизненных факторов и ситуаций, влияющих на размер пенсии, что особенно актуально для нынешних школьников, поскольку именно им больше чем кому-либо предстоит формировать свою пенсию по новым правилам. В конце учебника – занимательный тест, чтобы оценить полученные знания.
Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011 года. Органы образования субъектов РФ уже не первый год поддерживают инициативу ПФР: во всех регионах заключены специальные соглашения о содействии образовательной программе ПФР для школьников и студентов.
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По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
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По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
ПФР разъяснил ситуацию со сроком обращения за пенсией для педагогов и врачей
Срок обращения за пенсией для педагогических, творческих и медицинских работников сократится до пяти лет, а не до восьми, как предполагалось в первоначальном варианте пенсионной реформы.
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Антон Дроздов принял участие в Международной выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех»
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Семьи могут одновременно подать заявления на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату за второго ребенка
Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и...
Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставлен...
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С 23 по 26 августа 2018 года в Новосибирске состоится финал 5-ой Спартакиады пенсионеров России. В нем примут участие порядка 600 спортсменов-любителей из 65 регионов РФ и семи зарубежных стран: Беларуси, Гер...
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