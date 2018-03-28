ПФР оказывает содействие семьям, пострадавшим в результате пожара в Кемерове

Оперативный штаб, созданный в Отделении ПФР по Кемеровской области, в ускоренном порядке собирает информацию и все документы, необходимые для назначения пенсий по случаю потери кормильца. В настоящий момент уже назначено восемь пенсий.

При штабе работает консультационный пункт, запущена телефонная «горячая линия» Отделения для семей пострадавших в результате пожара.

Помимо этого на основании списков пострадавших ПФР оперативно выплатит правопреемникам погибших средства пенсионных накоплений.

Данная работа ведется в тесном сотрудничестве с Администрацией Кемеровской области и органами социальной защиты населения.

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