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Большинство россиян оценивает услуги Пенсионного фонда на «хорошо» и «отлично»
|По инф. Пенсионного Фонда РФ
|14 Мая 2018 г.
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По данным независимой системы мониторинга «Ваш контроль», уровень удовлетворенности государственными услугами Пенсионного фонда России составляет 97% – именно столько оценок «хорошо» и «отлично» было выставлено гражданами по результатам получения услуг ПФР во всех регионах страны за первый квартал 2018 года.
Стоит отметить, что такой показатель удовлетворенности определен на основе гораздо большего количества оценок, чем в прошлом году: по сравнению с первым кварталом 2017-го, число оцененных гражданами услуг ПФР увеличилось более чем в два раза и составило 3,3 млн.
Средняя оценка, полученная Фондом через систему «Ваш контроль», также увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,84 балла из 5 возможных. Среди самых оцениваемых госуслуг – выдача справок о размере пенсий и информирование о состоянии лицевого счета. Наиболее высокие оценки получили такие услуги, как установление ежемесячной денежной выплаты, прием заявлений о добровольном формировании пенсионных накоплений и предоставление информации по вопросам пенсионного законодательства.
Напомним, «Ваш контроль» – это система мониторинга качества госуслуг, которая позволяет оценивать работу государственных органов на основании мнений граждан. Система, центром которой является интернет-портал vashkontrol.ru, была запущена в соответствии с указом президента о создании независимого механизма оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности их работы и введение публичных рейтингов их деятельности.
Оценки качеству услуг Пенсионного фонда можно выставлять непосредственно через сайт «Ваш контроль», Портал госуслуг, СМС-сообщения, а также через информационные терминалы, установленные в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах. Для удобства граждан на сайте ПФР размещен специальный виджет «Ваш контроль», через который можно не только оценить качество предоставленных услуг, но и оставить подробный отзыв о своем опыте взаимодействия со специалистами ПФР.
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Большинство россиян оценивает услуги Пенсионного фонда на «хорошо» и «отлично»
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