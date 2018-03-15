Живём верой и ожиданием.

На днях собралась с внучкой съездить в Листвянку – полюбоваться на стынущий Байкал и рыбкой полакомиться. Уговорила брата – и в дорогу. Но на обратном пути забарахлил наш видавший виды москвичок. Еле-еле дотянули до Большой Речки и притулились за уголком около сельского магазина. Брат стал поломку искать, а я с внучкой зашла в магазин, чтоб не мёрзнуть на улице, а заодно и хлеба деревенского купить.

Это было недавно... Это было давно

Дело к вечеру. Магазин закрывался. Покупателей не было, кроме одной женщины, уже рассчитывавшейся с продавщицей. Вместе с ней мы вышли на крылечко, и холодом обдало после тепла. Паром от дыхания прямо-таки окутало.

– Ваш транспорт? – увидев москвичок и копошащегося около машины брата, спросила женщина. – Вряд ли помощи скоро дождётесь. Ночь уж на дворе. Пойдёмте ко мне домой. Я тут совсем рядом живу. Девчоночку бы не застудить. Чайку вскипятим. Печка у меня ещё теплая, я её на ночь протапливаю. До утра переждёте, а утром, глядишь, Бог помощь и пошлёт. Брата зовите, не стесняйтесь. У меня места в хоромах хватит.

Уговорила Раиса Фёдоровна. Никак нельзя было ей отказать, доводы были весьма разумными, а наше положение безвыходным. В мгновение ока на круглом столе, накрытом льняной, обшитой затейливой мережкой скатертью, появились креманки с разного вида вареньем.

Чай со смородиновым и малиновым листом затянулся надолго. Внучка уже сладко спала, положив ладошку под правую щёчку, брат, отложив телефон, тоже похрапывал в соседней комнатушке, а мы с Раей разговоры вели сердечные и откровенные – за жизнь, словом.

Вторая родина – Большая Речка

– Раиса Фёдоровна, вы родились в этом посёлке?

– Нет. Родилась в семье потомственных черемховских шахтёров в 1942 году. Ни прибавить – ни убавить, нас, детей, у матушки с батюшкой четверо было. И все девчонки. Росли, как на дрожжах, все ладные, крепкие, как с одной картины списаны: русоволосые, кудрявые, голубоглазые. Мне едва исполнилось семнадцать лет, как парни шахтёрские стали на меня заглядываться. Отец злился, брови сурово сдвигал, ворчал: «Видать, скоро батогом этих ухажёров от ворот гнать буду».

А мне они и не нужны были!

– Тятя, – говорю, – я ещё бела света не видела. Вон из окна только отвалы угольные видны, а по улице машины, гружённые углём, пыль до неба поднимают. Звёзд не видать. Мне бы уехать скорее отсюда!

...И чуть ли не в самый школьный выпускной приехал к соседям родственник – бравый парень, блондин! Только-только армию отслужил. И как ему было не углядеть статную да голубоглазую соседку, правда, строптивую. За словом в карман не лезла. Отбрила парня по полной программе. Как крапивой обожгла. От ворот блондин получил поворот и уехал, не солоно хлебавши.

Но вернулся, чертяка, вскоре – через полтора месяца с родителями – свататься.

Более 40 лет отдано зверосовхозу

Анатолий увёз Раечку в посёлок Большая Речка, который уютно расстроился по правому берегу Ангары – в 15 километрах от Байкала.

В 1952 году началась у Раисы Фёдоровны (теперь уже Пожитной) другая жизнь. В доме свекрови душевно приняли девчонку. Работу можно было найти и в зверосовхозе, и в лесхозе. Дома не собиралась сидеть на шее у мужа. Сначала устроилась учётчиком по сплаву леса по Ангаре, но больно однообразно всё это ей показалось. Окончила местные курсы по уходу за пушным зверем и ушла в зверосовхоз. Здесь-то и задержалась более чем на сорок лет. Бог и детей дал семье счастливой. Сын с дочкой на свет божий один за другим появились. Оперились и уехали.

Раиса Пожитная стала известным и уважаемым в зверосовхозе человеком. Несколько раз награждали её ценными подарками – голубой норкой на шапку и воротник. А годы в заботах о семье и в постоянной работе пролетели незаметно. В 2017 году исполнилось ей 74 года.

– Ну, а какие-то особые события отмечались в посёлке, неизменной участницей которых вы были? Вы же человек грамотный, 30 лет проработали в отделе кадров, и в выборных комиссиях, наверное, нередко участвовали.

Вот сейчас приближается одно такое событие – выборы президента. Что может быть важнее для страны, чем эти выборы на самый главный пост? Ясно же, что только президент может вывести страну в лидеры, а народу дать ту жизнь, которую он заслуживает. Так думают, во всяком случае, и рабочие, и колхозники, да почти всё население.

Идёт подготовка, сбор подписей и агитация за выдвинутые кандидатуры, народ живёт верой и ожиданием, что переменится в корне жизнь в стране. Вдруг да повернётся она, несладкая, в другую сторону – солнышко засияет или просвет какой блеснёт? Верите ли в это? В скольких выборах принимали участие?

– Не помню, на скольких выборах принимала участие, но ровно в восемнадцать лет в первый раз, как записано было в Конституции, пошла голосовать.

Cправка:

5 декабря 1936 года была принята Конституция СССР, в которой было записано: «Все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишённых и лиц, осуждённых судом с лишением избирательных прав». Отдельными статьями гарантировалось соблюдение избирательных прав женщин и военнослужащих. Предусматривалось избрание депутатов «по избирательным округам». Право выдвижения кандидатов было предоставлено лишь общественным организациям и «обществам трудящихся».

Голосование происходило с утра до 24 часов на избирательных участках. Все они были практически: места для регистрации избирателей, комната ожидания, кабины для голосования, отдельное помещение, где размещались урны для бюллетеней. На многих участках организовывали медицинские посты и детские комнаты. Члены избирательных комиссий дежурили в комнате ожидания, у избирательного участка, кабин, осуществляя полный контроль над процессом голосования. Помимо членов комиссий бюллетени выдавали специально назначенные регистраторы. Ровно в 24 часа голосование завершалось. Закон предусматривал создание избирательных участков в отдельных малонаселённых пунктах, на кораблях дальнего плавания, в поездах железных дорог, в больницах, родильных домах, мелких войсковых частях.

Обстановка, в которой проходили выборы того времени, производила особенно сильное впечатление на жителей деревень и на пожилых людей. В дни выборов работали буфеты. Обстановка была праздничной. Музыка гремела из репродукторов.

Многие приходили голосовать к самому открытию избирательных участков. Эту привычку миллионы советских людей сохранили по сию пору.

Праздник праздников

Раиса Фёдоровна вспоминает, что Дом культуры посёлка Большая Речка украшали флагами, внутри на стенах расклеивали лозунги, плакаты: «Депутат – слуга народа», «За рассвет колхозной жизни», «За счастливую юность». На сцене столы накрывались бархатной красной скатертью. Комиссия выглядела всегда достойно и торжественно.

Жителей охватывало приподнятое настроение. Все предприятия (лесхоз, зверосовхоз) заранее своим сотрудникам выдавали зарплату. И с самого раннего утра люди торопились занять очередь в буфет. Наши старушки извлекали из сундучков свои старинные плюшевые жакетки, поверх накидывали расписные павловопосадские платки и торопились до свету на избирательный участок.

Первым избирателям, пришедшим в 6 часов утра, вручались подарочки. В основном это были книги. Книжный киоск тоже был основным атрибутом при всех выборных кампаниях. От моей свекрови до сих пор на этажерке хранится такой сувенир – роман Островского «Как закалялась сталь».

– Раиса Фёдоровна, а что в буфет народ так ломился? За дефицитом?

– Ну да! Бутерброды же были: с сыром, красной рыбой, колбасой – такая диковинка в то время. Выпечка была, печенье, конфеты, леденцы, батончики, лимонад. Колбасу ещё по батону взвешивали, строго одинаково по весу, чтобы всем досталось.

(И я вспомнила: когда участвовала в избирательной комиссии, нам всем, как поощрение, выделили по килограмму сосисок. То-то было радости! (О. К.)

– На этом и заканчивался весь праздник – накупали «дефицитов» и с полными сумками по домам?

– Да нет! В клубе крутили для ребятишек детское кино или мультики. Вот радости-то было! А потом уже для взрослых шли фильмы индийские – «Зита и Гита», «Бродяга» и др. Ты вот поговори с моей дочкой Ириной. Она после сельхозтехникума получила направление на Север, в село Каранцай, на ферму крупного рогатого скота. Вот у них в эти выборные дни тоже веселье было отменное. В зале под магнитофон для молодёжи устраивались танцы, а школьники обязательно свой концерт подготавливали. Массовое веселье было. А для мужиков особый праздник – пиво привозили. Северяне всё же!

– И что, думаете, всё это выполнялось?

– Представь себе! Наши местные выдвиженцы старались оправдывать своё высокое звание: «депутат – слуга народа». Мы как-то отозвали своего депутата, который не справился с наказами, так скандал тогда на весь район был...

А ведь действительно было это, было. На протяжении всего советского периода сохранялось и использовалось право граждан на отзыв депутата, не оправдавшего доверия своих избирателей. Депутаты должны были регулярно отчитываться перед избирателями, реально заниматься их нуждами и решать их проблемы. Наказы и запросы избирателей рассматривались в работе депутатов как приоритетные. И вот это право отзыва депутатов определяло их подконтрольность народу и полную зависимость от избирателей.

Сами народные избранники тогда старались больше работать, меньше выпячивать себя, пиариться, как говорят сейчас. В ранге депутатов известные учёные, врачи, артисты, рабочие вели огромную кропотливую работу на благо общества: поднимали важные социальные вопросы, добивались решения реальных жизненных проблем своих избирателей и учреждений, в которых они трудились...

К чему я это всё? 18 марта 2018 года у нас выборы президента. Их нынче сделали, как никогда, доступными для любого желающего проголосовать. Надо только сходить и сделать правильный выбор, осознавая, что это – единственная правовая и законная возможность поменять ситуацию в стране, а значит, и всю свою жизнь.

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