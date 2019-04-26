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Три великих Иннокентия
|26 Апреля 2019 г.
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Во многих городах нашей страны аэропортам дали имена, увековечив ещё раз своих великих граждан. Помним и мы, что в Иркутске проживали и прославили наш город три Иннокентия – Кульчицкий, Ангинский и Сибиряков. Позволю себе в сжатой форме напомнить о каждом из них. Не побоюсь назвать этих людей столпами отечества и нашего города, в частности.
(слева направо) Иннокентий Кульчицкий, Иннокентий Ангинский (Вениаминов), Иннокентий Сибиряков
Иннокентий Кульчицкий – светлая личность Сибири
На левом берегу Ангары, в пяти верстах от Иркутска, на заметном возвышении как бы смотрит на город, красуется Вознесенский монастырь со своими золотыми крестами и главами. В нём открыто почивает в нетлении, благоухая, прославленный чудотворениями святитель Иннокентий в великолепной серебряной раке.
Мощи святителя были открыты 19 января 1805 года; 16 февраля того же года перенесли их в соборную церковь Вознесенской обители, и открыто почивали они там в серебряной раке. В 1921 году мощи были вскрыты и позднее вывезены из храма. Повторно они были найдены в 1990 году далеко от Иркутска, в одном из подсобных помещений ярославской церкви Николы Надеина, но сейчас они вновь находятся в Знаменском монастыре Иркутска. Святитель, Петром Первым направленный, но так и не попавший в Китай в 1720-е годы, и ныне стоит на страже земли Иркутской. И высшим Промыслом предопределено ему и в будущем защищать нас от набирающего силу огромного Китая.
В августе 1727 года был получен указ Синода о назначении святителя правящим епископом новой Иркутской епархии. Здесь святитель неутомимо работал почти четыре года. Ему пришлось не только приводить церковные дела в порядок, но иногда всё создавать вновь. Первым шагом в его деятельности было обозрение своей обширной епархии. Состояние паствы и духовенства было далеко не утешительным. Жители епархии были чрезвычайно грубы и преданы различным порокам, и преосвященный Иннокентий приложил много труда, чтобы изжить варварскую грубость и заставить свою паству соблюдать хотя бы важнейшие заповеди.
Именно святитель Иннокентий первый заложил в Сибири основы школьного образования. Этот факт признают сейчас многие исследователи: учёные историки, литературоведы и краеведы. Святителю Иннокентию мы обязаны появлением систематического образования, которое основывалось на принципах семейного воспитания, привития духовности и обучения, а также интеллектуального развития, что происходило одновременно.
Святитель был основателем русско-монгольской или, как тогда говорили, мунгальской духовной школы. Здесь дети не только учились, но и жили. И этот опыт был продолжен и в дальнейшем принёс много ценных плодов.
Святитель Иннокентий устроил школу для подготовки священников, открыл много новых церквей. Изыскивал средства для обеспечения их и монастырей. Ходатайствовал, чтобы в вотчинах монастырей уничтожены были винные откупа, чтобы духовенство освобождено было от незаконных поборов, урегулировал торговлю церковными свечами. Но со стороны властей он мало находил поддержки.
Упорно боролся он с пьянством – «От пьянства только ссоры и прекословия бывают, бесстыдство и в словах неудержание». Это цитата из проповеди святителя. Красноречивыми доводами во всех своих поучениях он отвращал людей от этого порока. Кроме увещеваний святитель сделал распоряжение, чтобы опившиеся и вообще умершие вследствие невоздержания были лишены христианского погребения. Их отвозили за город и там зарывали как самоубийц.
Он старался об умножении церквей, а если где-то нельзя было строить их, там он приказывал открывать часовни или молитвенные дома.
Заботясь о христианских жителях своей епархии, святитель не упускал в то же время из вида и иноверных её обитателей – бурят. Тысячи язычников приняли святое крещение.
Радея о духовной пользе пасомых, он основал в Иркутске славяно-русскую школу, нашёл для неё хороших учителей и собрал 35 учеников, что в тогдашнее невежественное время было чрезвычайно трудно.
Уже с 1727 года во время своего управления епархией святитель Иннокентий заложил основание всему доброму и святому для процветания епархии в будущем. И архиерейский приказ, и русско-монгольская школа, и церковное проповедничество, и забота о повышении нравственного состояния духовенства, и защита его перед властями, правосудие и милость – всё это лишь слабая попытка рассказать о великом просветителе Иркутского края – угоднике Божием Иннокентии.
Иннокентий Ангинский (Вениаминов) – миссионер-пророк
Один из историков миссионерства И. Глацик так о нём сказал: «Аляска и Алеуты, Камчатка и Курилы, Восточная Сибирь от Лены до Берингова моря и российский Дальний Восток севернее Амура и восточнее Уссури до Японского моря – вот арена трудов, без сомнения, величайшего миссионера, которого когда-либо произвела Русская православная церковь».
В селе Анга Качугского района Иркутской области домом, где жил в детские годы святитель Иннокентий (Вениаминов), до недавнего времени никто не интересовался. Но в конце 1980-х годов приехали американцы. Предлагали за хорошие деньги раскатать дом и по брёвнышку увезти в Америку. Именно тогда Иркутская епархия приняла решение его восстановить. Был создан национальный проект «Путь святителя Иннокентия». Проект был благословлён Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и одобрен президентом России. Он вошёл в федеральную программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России».
Во время управления епархией святитель Иннокентий практически непрерывно путешествовал по обширным владениям своим или морем, или на собаках. Преодолевал по пять тысяч вёрст, находясь в пути порой более месяца под открытым небом. Терпел множество трудностей. Он строил храмы, крестил иноверцев, открывал для них школы. Этим и прославил святую Русь.
В двух словах о величайшем нашем земляке не скажешь – круг его деятельности был необъятен. В одном лице он ремесленник и художник, лингвист и естествоиспытатель, учитель и наставник. Но в прессе только в 2016 году стали более или менее широко рассказывать о нём. Как будто проснулась Россия и поняла, какого сына она породила! В 2016 же году, в рамках фестиваля «Сияние России», в Иркутске и на московских театральных площадках прошёл спектакль нашего земляка Валерия Хайрюзова «Иннокентий». Успех был огромным.
В 2017 году исполнилось 220 лет со дня рождения и 40 лет канонизации святителя Иннокентия Вениаминова, который остро чувствовал потребности настоящего и будущего времени и всех грядущих обстоятельств. Строил церкви, учреждал миссии, училища, переводил книги священного писания, составлял словари. Список его опубликованных работ весьма обширен. В большинстве из них изложены его прогрессивные взгляды на обучение и воспитание детей. Не переставал он заботиться о народном образовании и в стране, и во всех миссиях, чётко указывал в заметках, книгах, проповедях лёгкий и дешёвый способ обучения детей от самого младшего возраста. И рассказывал, какими должны быть сами учителя – умными и добрыми.
Им был собран большой капитал на учреждение стипендии его имени для поддержания и обучения девушек духовного звания. И это лишь малая толика того, что совершил в деле просвещения и воспитания многочисленных народов наш знаменитый земляк – святитель Иннокентий.
Интересы Российского государства святитель отстаивал постоянно. При его содействии окончательно была определена граница с Китаем. Амур был присоединён к России. Правительство высоко оценило этот труд. Иннокентию предоставлено было право назвать город, основанный на берегах Амура, и он назвал его Благовещенск – память о Благовещенской церкви Иркутска, где святитель начинал своё служение.
Память Святителя Иннокентия увековечена потомками:
– именем его назван самый высокий вулкан полуострова Аляска;
– в Благовещенске установлен памятник;
– в Якутске на территории Якутского государственного музея в 1997 году в память двухсотлетия со дня его рождения построена часовня, установлен памятник;
– теплоход «Сибирский» Ленского объединённого речного пароходства переименован и носит имя «Святитель Иннокентий»;
– в Южно-Сахалинске построен храм Святителя Иннокентия;
– в Иркутске в честь святителя назван мост «Иннокентьевский»;
– Валерий Хайрюзов, наш иркутский литератор, написал пьесу «Иннокентий»;
– в селе Анга Качугского района Иркутской области, в доме, где жил в детские годы святитель Иннокентий (Вениаминов), сейчас располагается музей; рядом возведён храм.
Иннокентий Сибиряков – просвещённый благотворитель
«Всей своей пламенно любящей душой... всем своим имуществом и положением и, наконец, даже самой своей фамилией он был связан неразрывно с Сибирью, которую он так любил и для которой он столько сделал добра, что память о нём останется... у миллионов сибиряков», – так писал в 1910 году журнал «Приходское чтение» о Сибирякове. – «Сибирь в своём процветании обязана ему....»
Иннокентий Михайлович Сибиряков (1860 – 1901) – известный общественный деятель России и щедрый благотворитель. Весь свой капитал он употребил на поддержку отечественного образования, науки и культуры, строительство и содержание храмов и монастырей Русской православной церкви и Афона, на оказание помощи обездоленным, особенно детям-сиротам, нуждающимся студентам и престарелым людям.
Родился Иннокентий Сибиряков 30 октября (по церковному календарю) 1860 года в Иркутске. Родители дали ему имя первого епископа Иркутского святителя Иннокентия. Благотворитель принадлежал к роду Сибиряковых – одной из самых древних, богатых и влиятельных купеческих династий Сибири, основанной выходцем из крестьян Устюжского уезда Архангелогородской губернии Афанасием Сибиряковым ещё в конце XVII века.
Отец Иннокентия, Михаил Александрович Сибиряков, и его супруга Варвара Константиновна (в девичестве Трапезникова) имели шестерых детей – трёх сыновей и трёх дочерей. Иннокентий был предпоследним ребёнком в семье. Современники отмечали его глубокое уважение к родителям, к старшим по возрасту и званию, которое он вынес из родительского дома. Такое отношение было типичным для иркутянина XIX века.
Усвоенные в детстве и отрочестве уроки доброты остаются с человеком на всю жизнь, поэтому неудивительно, что многие воспринимали Иннокентия Михайловича как человека редкой души. Жизнь его от «младых ногтей» и до кончины была отдана добродеятельному служению ближним. Ему не были чужды и интересы Отечества, вслед за передовой частью русского купечества он вникал в разные стороны жизни России, причём не только хозяйственного направления. Вырос он истинно русским человеком, патриотом. В семь лет остался без матери, а в четырнадцать – без отца, получив огромное состояние при вступлении в юношеский возраст. В середине 70-х годов юноша прибывает в столицу Российской империи и поступает в частную гимназию.
В гимназии много лет он собирал библиотеку по Сибири, был инициатором или участником создания библиотек во многих других сибирских городах и на золотых приисках. Именно в стенах частной гимназии и было положено Иннокентием Сибиряковым начало многолетней благотворительной деятельности. Не прошло мимо сознания и сердца Иннокентия и событие, связанное с большим иркутским пожаром 1879 года, когда сгорела богадельня, устроенная отцом для престарелых и инвалидов. Братья Сибиряковы – Александр, Константин и Иннокентий за два года полностью восстановили её, а И. М. Сибиряков долгие годы оставался попечителем богадельни имени отца. В студенческие годы он становится активным членом сибирского землячества, а в двадцать три года – пожизненным членом доставления средств Высшим женским курсам. В 1884 году, когда в столице России основывается Общество содействия учащимся в Санкт-Петербурге сибирякам, его избирают членом распорядительного комитета, затем членом Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического обществе. С молодых лет Иннокентий Михайлович был пожизненным членом Санкт-Петербургского общества попечения о бедных и больных детях, имел членство в ряде других общественных организаций и учреждений России, например, в «Обществе содействия физическому развитию», зародившемуся в 1893 году. За этим перечислением стоят крупные пожертвования его на многие общественно полезные дела и проекты.
Сибиряков часто жертвовал деньги для поддержания деятельности Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Так, он выделил 10 тысяч рублей на экспедицию Г. Н. Потанина.
Ежегодно вносил он крупные пожертвования на обучение талантливой молодёжи из Сибири, приезжавшей в столицу в поисках знаний. Сибиряки поступали учиться в университет, на Высшие женские курсы и в другие учебные заведения. Он помогал своим землякам не только получить образование, но и обустроить свою жизнь.
В печати того времени неоднократно отмечалось «особое внимание, которое уделял Сибиряков проектам, способствующим просвещению его родного края – Сибири. Он не жалел средств и щедро оделял нуждающихся, жертвовал крупные суммы на поощрение научных работ по исследованию своей родины и её населения...» Он первым стал бескорыстно вкладывать свои капиталы в строительство школ, музеев и библиотек. Хотел видеть каждого сибиряка грамотным, работящим, совестливым.
Не забывал Иннокентий Михайлович и о родном Иркутске, получившем от него в дар библиотеку С. С. Шашкова – историка, публициста и общественного деятеля Сибири. Собрание включало 298 томов на русском, английском, немецком и французском языках. Это были книги по истории литературы, общей и русской истории, истории цивилизации, по юридическим вопросам. Библиотеку С. С. Шашкова известный меценат выкупил у его вдовы.
Немалые средства Иннокентий Сибиряков потратил на издание научных трудов и литературных произведений, связанных с Сибирью. В 1886 году он издаёт «Историческое обозрение Сибири» П. А. Словцова в двух томах. В том же году на пожертвования был издан сборник стихотворений «Сибирские мотивы» в пользу семьи поэта-сибиряка И. В. Омулевского (Фёдорова). Через два года он издал книги, содержание которых отражало положение дел на золотых приисках Сибири.
Хотя в свои молодые годы Сибиряков тратил средства в основном на образовательные, культурные и научные цели, нельзя не сказать и о том, что он выделил значительную сумму на устройство и благоукрашение в Иркутске церкви в честь преподобного Михаила Клопского в богадельне имени М. А. Сибирякова, а также на строительство в родном городе храма Казанской иконы Божией Матери, который сооружался в течение нескольких лет попечением его старшего брата Александра.
Благотворитель кипами получал письма с просьбой о материальной помощи. Бывали дни, когда Иннокентий Михайлович принимал до четырёхсот человек, и никто «не уходил от него тощ». У него почти не оставалось личного времени.
В начале 90-х годов активная благотворительная деятельность выходит на новый уровень, значимость его пожертвований в отечественную науку и культуру ещё более возрастает. Был пристроен один из залов музея Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, который получил название Сибиряковский. Под названием Сибиряковской вошла в историю и этнографическая экспедиция в Якутию – последняя из организованных на пожертвования благотворителя. Один из самых крупных вкладов (30 тысяч рублей) внёс И. М. Сибиряков на строительство нового, каменного театра в Иркутске (вместо деревянного, сгоревшего в начале 90-х годов XIX века).
Лучшим памятником Иннокентию Сибирякову являются не только благодарные строки его современников, но и плоды его благодеяний. Много полезных дел совершил он и в миру, и в монастыре.
(В 1894 году Иннокентий Михайлович решает стать монахом и уходит жить на Старо-Афонское подворье в Санкт-Петербурге. В 1898 отправляется на Святой Афон. Там монах Иоанн (Сибиряков) принял постриг в великий ангельский чин – святую схиму – с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия Иркутского.)
Много оставил он после себя адресов своей благотворительности. Одни из них развились в крупные культурные, научные образовательные центры, другие сохраняются в зданиях, построенных на его пожертвования. Достаточно перечислить хотя бы известные храмы и приделы, устроенные в честь своего тезоименитого святого. Это и церковь при больничном корпусе в Свято-Андреевском скиту, и придел в соборе апостола Андрея Первозванного на Афоне, придел в храме Александра Невского при Первом реальном училище Санкт-Петербурга, и церковь Святителя Иннокентия в селе Омолой на реке Лене, и храм во имя Иннокентия Иркутского в Свято-Троицком Николо-Уссурийском монастыре и др.
Сегодня благодаря Иннокентию Сибирякову «русские, позабывшие свою Русь, начинают её вспоминать». И эта память обретается не только в современной России, но приходит и с Афона, из Греции и из других стран.
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В честь этих великих Иннокентиев – земляков наших – можно, без всякого сомнения, назвать иркутский аэропорт Иннокентьевским.
Использованы материалы из книги Т. Шороховой «Благотворитель Иннокентий Сибиряков»
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