Парадокс с профессором

В записной книжке нашла памятку – «8 февраля поздравить с Днём науки Германа Сергеевича». Доктор геолого-минералогических наук, профессор Герман Сергеевич Фон-дер-Флаасс провозглашение этого праздника в 1999 году отметил вполне достойно – накануне ему вручили авторские экземпляры книги – «Атлас коренных месторождений алмазов Якутской кимберлитовой провинции». Держу в руках этот фолиант. Конечно, это огромный труд целого коллектива учёных, и один из них – Герман Сергеевич, автор и соавтор более 80 научных публикаций (горжусь, что некоторые из них вышли под моей литературной редакцией в период работы в Научно-исследовательском институте геологии, геофизики и минерального сырья – ВостСибНИИГГиМС).

Вопросов после знакомства с атласом у меня появилось много – например, это сколько же лет было затрачено авторами на сбор и подготовку такого огромного фактического материала? Но сейчас речь о другом.

Иди туда – не знаю куда

В течение нескольких лет (с 2009 по 2014) приходил Герман Сергеевич сначала в свой ВостСибНИИГГиМС, а затем в ОАО «Иркутскгеофизика». Нет, не на службу, чтобы сесть за чертежи, графики, зарисовки маршрутов и т. д. в свой отдел, где с 1982 г. изучал он проблемы структуры и генезиса рудных месторождений – просто очередную отметку отдел кадров должен был сделать в его трудовой книжке: «находится в отпуске без сохранения содержания».

Конечно, такого многолетнего отпуска учёный не желал, но времена в науку пришли лихие, и остался он «за бортом», как и многие его сотрудники. Института вроде как уже и нет (хотя здание стояло на месте, и все его этажи были сданы в аренду), функционировали лишь некоторые службы – тот же отдел кадров. Вот и шёл законопослушный гражданин Герман Сергеевич сам не зная, куда и зачем.

Колосс рухнул

В подобной ситуации оказались тогда не только геологи. Проходил, как великое бедствие, распад огромной страны – заводы, колхозы закрывались, гигантские стройки замораживались, целые отрасли отмирали, а уж научные институты – тем более. На науку у нас всегда не хватало средств. Многопрофильный ВостСибНИИГГиМС попал в ту же мясорубку. А ведь вроде совсем ещё недавно его сотрудники успешно исследовали обширные территории Восточной Сибири, Красноярского края и Бурятии. Благодаря изыскательским работам нескольких поколений геологоразведчиков открывались месторождения угля и золота, залежи нефти и газа! В Восточно-Сибирском регионе была создана мощная железорудная база, обеспечивающая сырьём действующие предприятия Сибири, да и всей страны на дальнюю перспективу. В Якутии поднялась алмазодобывающая отрасль, которая вышла на первое место в мире.

И вдруг геологи оказались ненужными! От всего института остались лишь некоторые лаборатории да урезанные до минимума отделы. Где теперь место этим «работягам, копателям, ходокам»? Кто будет прокладывать маршруты, из которых несли они в своих объёмных рюкзаках бесценный для науки материал? Да что говорить! Эти бесстрашные, одержимые люди штурмовали неприступные горы, покоряли студёные реки и дебри таёжные, вступали в схватки со зверем – попадали в такие жизненные перипетии, что простому человеку и присниться не может. Кому на роду было написано стать геологом, тот и становился. И оставался им вопреки всему.

Откуда такая фамилия?

Герман Сергеевич Фон-дер-Флаасс как раз из такого клана геологов. Его прадед, Николай Францевич, изучал геологию, служил смотрителем на разработке соляных копей в Астраханской губернии. Один из братьев прадеда, Александр Францевич, учился в горном институте в Петербурге вместе с писателем В. Гаршиным. Старшие братья самого Германа окончили геологический факультет Пермского университета. Но откуда есть-пошла сама эта непривычная для русского слуха фамилия?

Несколько лет назад в «Моих годах» уже был опубликован мой очерк об отце нашего героя – Сергее Николаевиче – «Фамилия подвела! Не довоевал». Напомню вкратце историю семьи.

Молодой отец с сыном и дочками-близняшками. 1964 г.

Основателем этого рода в России был выходец из Голландии Франц Ван дер Флаас (1782–1851), обосновавшийся в Петербурге в начале XIX века. Его сын Франц Францевич (1819–1959), доктор медицины, был инициатором создания и главным врачом первой в России бесплатной поликлиники в Петербурге. Один из его сыновей, Николай Францевич (1849–1877), жил в Астрахани, служил смотрителем горных соляных копей. Его сына Николая Николаевича (1874–1927) за участие в студенческих беспорядках выслали в Сибирь. В гражданскую войну он был политруком роты в Красной армии. Вот его-то старший сын, Сергей Николаевич (1908–1979), учитель физики, и был отцом нашего героя.

Путешествие с трудовой книжкой

Трудовая книжка Германа Сергеевича весьма «почтенного» возраста, пожелтевшая от времени. Ещё бы! Первую запись в неё внесли 20 августа 1957 года. В ту пору её владельцу исполнилось всего-то шестнадцать (дата рождения – 25 февраля 1941 года – зафиксирована). А вот что предшествовало этому событию.

В июне 1957, окончив 9 классов, Герман пришёл в отдел кадров геолого-разведочной партии в г. Молотов (ныне Пермь). Рабочих рук на сезонные работы не хватало, и школьника зачислили забойщиком. В его обязанности входила проходка канав и мелких шурфов с помощью кайла и лопаты. Пришлось поработать и воротовщиком шурфов, т. е. с помощью вóрота в тяжеленной бадье поднимать на поверхность породу. Кстати, в этой же бадье опускали в забой и поднимали на поверхность и проходчиков.

Через два месяца юного забойщика уволили – пора было садиться за парту. После сдачи экзаменов Герман с серебряной медалью поступает на геологический факультет Пермского госуниверситета. Учебных практик после 1–2 курсов он не проходил – по старой памяти устраивался на работу в партии и сам зарабатывал себе «на жизнь» (к тому же на втором курсе он женился). А вот производственную практику после третьего курса он уже отработал по полной – младшим коллектором на геологической съёмке в Мамско-Чуйском районе, где уже трудились оба его брата. Сначала в качестве маршрутного рабочего ходил в паре с начальником партии, затем ему стали доверять самостоятельные маршруты, а уже через месяц он возглавил работу горного отряда.

В карьере Коршуновского месторождения. 1988 г.

Преддипломную практику Герман проходил в Геологическом институте Кольского филиала АН СССР. Тогда он впервые к месту работы добирался сплавом. Отряд из четырёх человек во главе с доктором наук В. А. Токаревым забросили на гидросамолёте в центр Кольского полуострова, откуда они должны были на надувных лодках через цепочку озёр, соединённых между собой бурными с множеством перекатов протоками, добираться до места дислокации экспедиции.

После окончания учёбы молодая семья (а к тому времени у них уже был первенец – Димочка) без всякого направления, на «авось», едет на Кольский полуостров, в Апатиты. Но при регистрации Герману вручают повестку в армию. Жена с сыном возвращаются домой, а он до осеннего призыва – в поле.

В армию призывника по семейным обстоятельствам не берут, и он едет к семье, в Пермь. Здесь его приглашают в родной университет, и в трудовой книжке появляется очередная запись от 19.11.1963 г.: «Зачислен на должность ассистента кафедры минералогии и петрографии»...

В апреле 1965 года молодой отец (родились уже дочки-близняшки Таня и Оля), гонимый безденежьем, уезжает на заработки в Мамско-Чуйскую геолого-разведочную экспедицию на должность геолога партии.

Здравствуй, север!

Герман на собственной шкуре понял тогда, что представляет из себя этот север: зимой морозы до 50 градусов, летом жара до 39. Железная дорога – в 750 километрах. Связь с Большой землёй зимой – воздушным транспортом, летом – по воде. Впечатлили и поисковые площади Мамско-Чуйской экспедиции: гольцы, испещрённые сетью поисковых канав, штольни, карьеры, буровые участки, рудничные посёлки, разбросанные по долинам и гольцам слюдоносной полосы протяжённостью около 120 км и шириной в 15–20 км.

Справка: Проявления слюды мусковита в бассейнах рек Витима, Мамы и Чуи были обнаружены в XVII веке, когда известные месторождения слюды в Поморье были уже отработаны. Появились слюдяные копи. К середине XVIII века промысел слюды в мамской тайге был крупным и хорошо организованным горным производством, но по мере роста выпуска листового стекла спрос на мусковит начал падать.

С развитием электротехнической промышленности интерес к добыче мусковита вновь проявился, и к 1917объём добычи слюды достигал десятков тонн.

После Октябрьской революции вырос знаменитый комбинат «Мамслюда», к 1970 году годовая добыча мусковита достигла уже 10 000 т.

В 1928 году на левом берегу Витима, при впадении в него реки Мамы, возник посёлок Мама – столица слюдяного края. Посёлок поражает окрестными высокими гольцами, скалистым обрывом напротив устья Мамы и нависающим над посёлком, прячущим вечернее солнце и нередко приносящим непогоду гольцом, получившим за это прозвище Гитлер.

И вот здесь, в этом посёлке с хорошо развитой инфраструктурой началась для Германа мамская эпопея. Прежде всего – интереснейшая геология, прекрасный коллектив и работа по душе. С апреля 1965 до декабря 1969 года он работает в составительском отряде съёмочной партии сначала геологом, затем старшим геологом. Пять лет – пять полевых сезонов с маршрутами по прослеживанию маркирующих горизонтов, с изучением складчатости и разрывных нарушений, с увязкой карт, составленных предшественниками. Летом (с мая по октябрь) – маршруты от зари до зари, иногда и до полуночи – благо, что на севере до средины июля ночи светлые. Зимой – камералка: детальное изучение образцов, шлифов, аншлифов – обычная напряжённая работа геологов.

Вспоминая этот период своей жизни, Герман Сергеевич говорит: «Было очень интересно, но своей «ниши» в изучении мамской геологии в эти годы я так и не нашёл: куда ни глянь – всё «истоптано» предшественниками, хотя школу получил серьёзную».

Но когда составительские работы уже близились к завершению, поступило предложение – занять должность главного геолога Колотовской ГРП этой же экспедиции. И хотя на разведке до этого он не работал, решил, что со временем разберётся.

Вот и разбирался новоиспечённый главный геолог более трёх лет: ездил по горным отрядам, намечал участки горных работ, направление подземных выработок, поисковых и разведочных скважин, вечерами сидел над картами и разрезами.

В партии стали регулярно выполняться планы по запасам. Но Герман Сергеевич понял, что руководить людьми – не его призвание. Как и быть администратором.

А тут ещё одна забота добавилась – сыну, с его задатками, нужна была хорошая школа, где регулярно преподавались бы все предметы, и конечно, иностранный язык. Руководство экспедиции пошло навстречу, и Герман Сергеевич получил перевод в Комплексную тематическую экспедицию (КТЭ) Иркутска. К этому времени решился и жилищный вопрос.

Новые направления, новые гипотезы

Именно в КТЭ Фон-дер-Флаассу удалось найти своё направление – изучение структуры месторождений с применением самостоятельно разработанной и постоянно совершенствуемой методики объёмного изображения исследуемых объектов. Уже после первого полевого сезона (1973 г.), проведённого на Нерюндинском и Капаевском железорудных месторождениях, геолог выступил с докладом на региональной научной конференции.

За восемь последующих лет работы в экспедициях Иркутского геологоуправления им был собран богатейший материал: просмотрено более 150 км керна поисковых и разведочных скважин, задокументированы уступы карьера Коршуновского месторождения.

С 1982 года Герман Сергеевич работает уже в ВостСибНИИГГиМСе, сначала и. о., а затем и старшим научным сотрудником. Двумя годами позже успешно защищает кандидатскую диссертацию. Вместе с руководителем темы геофизиком В. И. Никулиным он изучает структуру и даёт прогнозную оценку месторождений Ангарской железорудной провинции – сырьевой базы Западно-Сибирского металлургического комбината.

В 1989 году результаты фундаментальных и прикладных разработок легли в основу «Методических рекомендаций по крупномасштабному прогнозированию и оценке ресурсов магнетитового оруденения на Сибирской платформе». Разработанная методика на ВДНХ СССР была удостоена серебряной медали.

Исследования продолжались, появлялись новые идеи, гипотезы. В 1994 году учёный успешно защищает докторскую диссертацию, и в этом же году его переводят на должность ведущего научного сотрудника ВостСибНИИГГиМСа.

В соавторстве с В. И. Никулиным идёт активная подготовка «Атласа структур рудных полей и месторождений диатремовой ассоциации Сибирской платформы (на примере железорудных и алмазоносных объектов)». По материалам 25-летних исследований авторы дали чёткое представление о структуре и генезисе месторождений ангаро-илимского типа на этот период. Научно-технический совет ГГП «Иркутскгеология» рекомендует эту работу к опубликованию, но денег на издание нет. По этой же причине не было возможности продолжать работы по железу. По приглашению академика Н. А. Логачёва Герман Сергеевич переходит в Иркутский госуниверситет на должность профессора кафедры геологии и геофизики.

Наконец в 2000 году при финансовой помощи Федеральной целевой программы «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки» выходит в свет монография «Атлас структур рудных полей железорудных месторождений». Книга рассчитана на широкий круг геологов, занимающихся изучением магматогенных месторождений, рекомендована в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов.

Через три года Фон-дер-Флаасс включается в алмазную тематику, а с 2007 года в составе золоторудной группы под руководством В. В. Коткина занимается обобщением материалов и построением объёмных моделей золоторудных объектов, включая месторождения Сухого Лога.

Летом 2008 года ознаменован его последний полевой сезон – проверка золотоносности одного из участков в отрогах Северо-Муйского хребта. Напряжённые маршруты по водоразделам да руслам ручьёв, по горным кручам и зарослям кедрового стланика, для 67-летнего геолога были уже на грани возможного. В последние дни экспедиции из-за жутких болей в коленях пришлось ему даже переквалифицироваться в кашевара.

Но образцы были все собраны, материалы экспедиции обработаны и сданы. А в начале 2009 его уже «ждал» тот самый «бессрочный отпуск без сохранения содержания». Раз нет от государства ассигнований, то и договоров со специалистами быть не может – видимо, так решило руководство родного предприятия. Шли годы, время от времени из отдела кадров напоминали о необходимости продления этого нескончаемого отпуска. Он приезжал, продлевал. Периодически принимал участие в работе учёного совета. Дирекция, правда, не забыла об его юбилее – отметила ценным подарком и благодарностью «за добросовестный труд в ВостСибНИИГГиМСе и в связи с 70-летием со дня рождения».

«Качать права» не захотел

Последняя запись о приёме учёного на работу была сделана в его трудовой книжке 1 октября 2003 года. После этого – лишь отметки о беспрерывных преобразованиях института и поглотившей его «Иркутскгеофизики».

В июле 2014 года руководство «Иркутскгеофизики» решило окончательно избавиться от ненужного ему института и известило всех его сотрудников о предстоящем сокращении. Получил такое предупреждение и Герман Сергеевич, расписался в приказе. Но ему тут же предложили написать заявление об очередном продлении отпуска без сохранения содержания, что он и сделал, уже в который раз за эти пять «безработных» лет. Но допустил непростительную оплошность: заявление на продление с 1-го июля подписал 13-м числом!

Восторжествовали чиновники: «Сотрудник прогулял 13 дней без уважительной причины – прекрасный повод для увольнения! Тем более что причитающееся ему выходное пособие уже выплачивать не придётся! Но руководство проявило «гуманность» – вместо увольнения по статье «прогул» предложило написать заявление «по собственному».

Не стал Герман Сергеевич «качать права» – обращаться в профсоюз или в суд. Но и марать свою трудовую книжку тоже не захотел. Какой же он прогульщик! А ведь наверняка мог бы выиграть это дело! Но противно ему стало связываться с безликим чиновником (которого он и в глаза-то ни разу не видел), вершащим свои нечистоплотные дела под маской борьбы за производственную дисциплину. Не в характере это знатного геолога – сражаться с «ветряными мельницами». Плюнул на всё и написал заявление по собственному желанию и «...в связи с полной бесперспективностью продления отношений с ОАО». Стал свободным человеком (по крайней мере, от чиновничьего беспредела).

Была бы шея – хомут найдётся!

Абсолютно верное, замечу я вам, изречение. Особенно если к шее приставлена подходящая голова. Германа Сергеевича ещё в 2009 году приглашали поучаствовать в работе тематической группы Института геохимии СО РАН для подготовки материалов к «Атласу коренных месторождений алмазов Якутской кимберлитовой провинции». Здесь в полной мере пригодился его многолетний опыт изучения и графического изображения объёмных моделей геологических объектов, в данном случае – алмазоносных диатрем. Модели по ранее знакомым объектам пришлось лишь несколько уточнить, благо, стали доступны дополнительные материалы. Для других месторождений погоризонтные планы, геологические разрезы и объёмные модели были построены на базе материалов, предоставленных ГОКами и экспедициями акционерной компании «Алмазы России-Саха».

На конечном этапе работы над атласом в течение всего 2015 года, особенно при оформлении огромного объёма полученных материалов и создании «лица» атласа – его обложки, в полной мере пригодился опыт Германа Сергеевича как художника, владеющего компьютером.

Похоже, что не напрасно отказывался он в своё время от руководящих должностей и преподавательской деятельности – методом проб и ошибок нашёл в конце концов своё призвание: работу исследователя, потребовавшую большого объёма черновой работы, но при этом позволившую применить и приумножить и знания геолога, и наблюдательность, и интуицию, и способности к художественному, графическому и объёмному изображению изучаемых объектов. Как знать, может, подвернётся ему ещё не один подходящий «хомут» – случай в полную силу применить свои знания и способности и создать нечто подобное на радость себе и людям?

Навечно вписан...

А я вспомнила, что оставила без внимания те страницы трудовой книжки Г. С. Фон-дер-Флаасса, где отмечены сведения о поощрениях и награждениях, которые получил владелец за свою трудовую жизнь. Начала перечислять, да со счёта сбилась! Одних благодарностей больше двадцати и денежных поощрений – ничуть не меньше. Его портреты украшали Доски почёта Мамско-Чуйского района, комплексной тематической экспедиции, Иркутского геологического управления. А ещё – звание «Лучший по профессии», «Отличник разведки недр» Министерства геологии СССР. А ещё – «Книги почёта» КТЭ и Иркутского геологоуправления, куда навечно был вписан наш герой.

Ещё многое, оказывается, доблестные кадровики не вписали в «скрижали вечности» – трудовую книжку. Так, например, там не зафиксировано награждение серебряной медалью ВДНХ СССР, не отмечен факт награждения знаком «Ветеран труда» и много других мелких, но от этого не менее почётных благодарностей и поощрений. Да и предпоследний свой приказ № 22-к от 25.02.2011 в честь 70-летнего юбилея этого известного геолога нашего края и сотрудника ВостСибНИИГГиМСа руководство и отдел кадров «Иркутскгеофизики» тоже как-то не удосужилось обнародовать.

Личность весьма разносторонняя

Нет, не академический «сухарь» наш герой, далеко не «сухарь»! В разные годы, и в 70-е, и в 80-е прошедшего века в Доме художника Иркутска посетители могли любоваться его акварелями и скульптурными работами наряду с творениями других участников областных выставок самодеятельных художников. Дипломом первой степени были отмечены его акварели на выставке, организованной Министерством геологии СССР и ЦК профсоюза рабочих геолого-разведочных работ в столичном политехническом музее весной 1980 года.

А в 2011 году в Доме ремёсел Иркутска в течение месяца демонстрировалась фотовыставка Германа Сергеевича «Мир прекрасен!», получившая много восторженных отзывов как посетителей, так и фотохудожников.

Ещё одна его фотоэкспозиция из шестидесяти фотографий, безвозмездно переданная в своё время областному реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями, до сих пор находится там. Со всех районов области привозят сюда детей. Сотни ребятишек радуются, рассматривая великолепные снимки, тянут ручки к белочкам, бурундучкам, птицам и цветам, изображённым на фотографиях.

Последнее детище Германа Сергеевича – макет алмазодобывающего карьера «Трубка мира» в масштабе 1:1000. Он изготовлен по его эскизам и чертежам в одной из мастерских Иркутска и установлен ко Дню геолога в 2016 году в Музее кимберлитов имени Д. И. Саврасова столицы алмазного края – городе Мирном, столице алмазного края.

А резюме какое?

Вот и закончилось моё путешествие по трудовой книжке человека, исходившего вдоль и поперёк самые отдалённые районы нашей страны. Известного и одарённого учёного, которому равнодушные чиновники одним росчерком пера готовы были приклеить ярлык прогульщика. Как жаль, что за хамство и бездушие у нас не наказывают. Может, потому оно и процветает? И у нас за руководящими столами сплошь и рядом сидят «деловые люди», которые, как им кажется, имеют неограниченную власть над подчинёнными и посетителями. Или, как они выражаются, клиентами. Они, считая положение этих бедолаг безвыходным, а свой «профессионализм» единственно верным, могут вволю чваниться и глумиться над нами по принципу «куда хочу, туда и ворочу».

Как-то недавно я услышала, что английские врачи начали изучать мозг человека с конкретной целью. Хотели узнать, поступают ли в него сигналы «мук совести» и как они там отображаются, если объект сотворил что-то неудобоваримое, нечестное, бестактное. Ответа пока не получено. А жаль! Вот и у нас, в России, вроде бы фильм сняли с кричащим названием: «Помни! К человеку нет запасных частей». Скорее бы уж вышел он на экраны! Правда, поймут ли его Швондеры... на высоте?