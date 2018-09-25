Жорес Алферов: "Нужно поднять уровень зарплат в науке!"

В национальный проект «Наука» необходимо включить повышение зарплат ученым — научным сотрудникам и тем, кто ведет работы в лабораториях. Об этом заявил российский физик, лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов в интервью ТАСС.

В целом Алферов положительно оценил создание паспорта нацпроекта «Наука», но подчеркнул, что в документе необходимо прописать ряд важных вопросов, в том числе по зарплатам. Алферов признался что отношение к нацпроекту у него «сложное», но в целом он оценивает документ положительно.

Развитие науки, указал он, сегодня необходимо стране, но, добавил академик, «я вижу там целый ряд решений, которые снижают ценность этого проекта». По словам Алферова, «упущено, прежде всего, то, что зарплата должна быть высокая научным сотрудникам и тем, кто ведет в лаборатории работы. «Нельзя все это переносить на гранты», — отметил Алферов.

Он пояснил: нередки случаи, когда научные группы, получавшие финансирование по грантам, полностью используют средства на премии, не вкладываясь в оборудование и собственно в исследования. Именно поэтому сегодня нужно в целом поднять уровень зарплат в науке, чтобы дополнительное финансирование шло на оснащение институтов и лабораторий новейшей техникой и проведение важных экспериментов, подчеркнул нобелевский лауреат.

Также, добавил Алферов, не стоит нацеливать науку только на «пробивание» рейтингов в индексах цитирования и научных публикаций. Науке сегодня не хватает координации в определении первостепенных задач развития тех или иных областей знания, считает он. По его словам, сегодня борьба идет не за решение научных проблем, а за получение финансирования. А нужно, заключил Алферов, чтобы понимали, какие проблемы нужно решать как для развития всего человечества, таки России, и на это давали деньги.

По инф. rosbalt.ru

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