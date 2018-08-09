Жизнь в эпоху перемен

«Чтоб ты жил в эпоху перемен!» – старинное китайское проклятие.

В сравнительно недавнем советском прошлом далеко не всё было ладно. Сейчас это по прошествии лет особенно стало заметно, но существовало одно обстоятельство, которое большинству живших тогда внушало уверенность в завтрашнем дне – там была стабильность. Будучи студентами, мы хорошо представляли, где нам придётся работать, когда, пусть и не скоро, государство обеспечит нас жильём, и даже уровень будущей заработной платы можно было предугадать... А ещё в любой точке огромного Советского Союза мы были дома. И где бы ни работали, всегда могли рассчитывать на место в общежитии, а потом и на собственную квартиру. В те, особенно застойные, времена законы, касающиеся жизни и быта людей, менялись редко, квартирная плата, а также заработки и цены в магазинах оставались на одном уровне в течение многих лет, позволяя планировать будущие расходы. Законы были разные, но в основном большинство из них всё же защищали интересы людей и чаще всего исполнялись под страхом наказаний и репрессий...

Но вот пришла эпоха перемен. И изменились в первую очередь законы. Стали стремительно меняться условия жизни, цены, зарплаты, деньги. (Не все ещё забыли миллионнорублёвые зарплаты, килограмм макарон – за пять тысяч, бутылку «Жигулёвского» пива – за 30 тысяч и китайские кроссовки за 260 тысяч!) Правда, в последние несколько лет этот калейдоскоп несколько замедлил свой бег, деньги приобрели более-менее приемлемые номиналы, хотя цены всё еще продолжают прыгать. А вот что касается законов, то, похоже, наши думцы пекут их ударными темпами. Напекли столько, что не только те, кто должен их исполнять, но и сами законотворцы плутают в лабиринте законодательных актов!

Вообще в России, по некоторым сведениям, сейчас не исполняется полностью или частично как минимум каждый третий закон. Создаётся впечатление, что основная задача народных избранников – безо всяких размышлений утверждать законы, спущенные из Кремля. Но чтобы хоть как-то имитировать независимость, они периодически вносят самодеятельные законопроекты, значительная часть которых откровенно абсурдна и заведомо не имеет перспектив стать законами. К примеру, законопроект, запрещающий к показу мультфильм «Ну, погоди!» под предлогом, что там волк издевается над зайцем, или законопроект, предписывающий правительству «прекратить перелёт птиц», чтобы предотвратить эпидемию «птичьего гриппа»...

Познакомившись с этими перлами, невольно приходишь к мысли, что власти принимают закон ради закона, не думая ни о формах его реализации, ни о последствиях. Да, новые законы, без сомнения, нужны. Но, сдаётся, ещё нужнее контролировать их выполнение!

Ведь закон – это не декларация определённых прав, нормативов, порядка. Закон, подразумевается, – это в первую очередь ответственность за несоблюдение этих прав, нормативов и порядка.

В России огромное множество всевозможных кодексов, законов и подзаконных актов. И не все из них абсурдны. Однако когда вчитываешься в текст, понимаешь, что даже в «правильном» законе, хотя и предусмотрено буквально всё, чтобы защитить твои гражданские права и интересы, отсутствует одна, на первый взгляд, незначительная мелочь, а именно: ответственность должностного лица за невыполнение положений данного закона. Нередко в кодексах и законах есть слова, которые обязывают должностных лиц исправить положение, нарушенное их действием или бездействием, но нет, к сожалению, ответственности должностного лица или чиновника за содеянное нарушение данного закона.

Помимо прямого нарушения закона чиновники и должностные лица, в чьей власти находится решение того или иного вопроса нашей жизни, почти всегда прибегают к таким методам, которые иначе как бюрократическими проволочками и не назовёшь, и просто затягивают под всякими предлогами решения ваших вопросов и проблем. Все эти проволочки и затягивания носят одну определённую цель: вынудить на дачу взятки.

Многие законы, при их видимой гуманности, по отношению к потребителю или гражданину несовершенны и не подкреплены финансовыми ресурсами. Это положение ставит некоторые предприятия в невыгодные, порой убыточные ситуации.

По этой причине у нас в России часто находят применение необоснованно и завышенные тарифы. Например, как в ЖКХ. И никто за эти перекосы никакой ответственности не несёт!

Какой же выход из данной ситуации? Выход один: повысить ответственность, вплоть до административной и уголовной, за невыполнение законов и бюрократические действия, приводящие к затягиванию решения вопросов! Расценивать такие действия чиновников надо как саботаж, который подрывает у людей веру в справедливость и законность и, в конечном счёте, – веру во власть, в её способность контролировать экономические и социальные процессы в государстве. И если этого не будет сделано, наша эпоха перемен и нестабильности затянется надолго...

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