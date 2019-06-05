Жильё для детей: по-добру по-здорову или...?

Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ обнародован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади. В данном случае ребенка должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

Ранее Минюст предлагал также закрепить обязанность родителей содержать студентов-очников, но дело с места не сдвинулось.

Определять размер выплат и необходимость их ежемесячного начисления будет суд.

Ранее глава Минюста Александр Коновалов заявлял о необходимости обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. В ведомстве также объявили о разработке целого ряда поправок в семейное законодательство.

Родители априори несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, обеспечение их жильём и образованием — задача, которая многим оказывается, увы, не под силу. Ещё больше она усложняется, если родители заводят новые семьи, ведь от развода, по сути, не застрахован никто. В этом смысле предложение чиновников, может быть, и резонно, ведь ребёнку нужно помогать до тех пор, пока он сам крепко не встанет на ноги. Ситуации, когда внуки сами и учатся, и зарабатывают себе на жизнь, конечно, не редки, но если есть возможность помочь — то надо её использовать. Только вот нужно ли обязывать родителей делать это на законодательном уровне...? В любом случае предложение Минюста пока — только предложение. А вы что думаете, стоит ли такие выплаты закреплять законом?

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По инф. rosbalt.ru

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