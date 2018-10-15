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Здравая мысль из Финляндии: школу должны покидать не жертвы травли, а ее виновники
По инф. rosbalt.ru   
15 Октября 2018 г.
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Министерство образования Финляндии обсуждает разработку над законопроектом против буллинга школах. Как заявила министр ведомства Санни Гран-Лаасонен, проект позволит переводить в другую школу ученика, который занимается буллингом, ее цитирует Yle.

«Тот, кто издевается, должен нести ответственность за свои поступки», — добавила министр.

«Если стоит вопрос о смене школы, то пусть меняет тот, кто занимается буллингом, а не его жертва. Так будет справедливо», — отметила Гран-Лаасонен. Она подчеркнула, что лучше всего проблему буллинга решать прямо в школе и не доводить до кризисной точки.

Буллинг — это агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны остальных членов коллектива или его части.

По инф. rosbalt.ru

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