«Здесь никто никого не наклонит». Лукашенко отвергает возможность объединения с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает глупыми и притянутыми за уши разговоры о возможности объединения республики с Россией. Напомним контекст реплики: президент "братской страны" уже жаловался публично на попытки более сильного соседа "инкорпорировать" свое государство. А многие политологи считают, что решение о создании "нового государства" по формуле "Беларусь + Россия" действительно помогло бы Владимиру Путину остаться у власти после 2020-го года, когда формально истекает его конституционное право руководить Российской Федерацией...

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в ходе совещания в Минске он подчеркнул, что союз двух соседних государств может развиваться только на равноправной основе, «потому что это фундаментальные принципы построения любого союза».

«Нет равноправной основы — нет союза. Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов — Российской Федерации и Беларуси. Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет», — сказал президент.

На такой шаг, подчеркнул он, не пошла бы и Россия, это подтвердил и российский президент Владимир Путин.

«Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — добавил Лукашенко.

Разговоры о возможном «объединении» России с Белоруссией начались в конце 2018 года на фоне разногласий двух стран по ряду вопросов. В частности, речь идет о ценах на российский газ для Белоруссии, а также о налоговом маневре в нефтяной отрасли в РФ, который приведет к потерям для белорусской экономики.

При этом Александр Лукашенко призвал не преувеличивать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета в результате налогового маневра в нефтяной отрасли в РФ, и искать другие источники компенсации убытков.

По словам белорусского лидера, которые приводит его пресс-служба, он поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну, в том числе через прибалтийские порты.

«Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что население Белоруссии «не должно почувствовать никакого дополнительного бремени» от налогового маневра в РФ. Он заверил, что для Белоруссии не проблема заработать дополнительные $400 млн.

«По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси — под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой. Поэтому не надо считать, что это катастрофа», — отметил Лукашенко.

По его словам, «если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ