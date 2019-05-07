Взгляд со стороны: Мир переживает ренессанс неволи

"Монархии, такие как Таиланд и Япония, удовлетворяют своими отчасти архаичными ритуалами потребность людей в стабильности и ясности. Авторитарные правители - от Владимира Путина до Виктора Орбана - копируют их", - считает журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус. (От редакции МГ: прочтение этой статьи не рекомендуется тем нашим пожилым читателям, кто искренне переживает за репутацию Владимира Путина и не любит его сравнений с зарубежным начальством).

За последние дни мистические церемонии и священные ритуалы сопровождали возведение на трон сразу двух азиатских правителей. "В Японии передача императорской власти будет завершена лишь тогда, когда новый император в ходе тайной церемонии заключит союз с богиней Солнца Аматэрасу. (...) В Таиланде ритуал также следует законам религии, возводящей короля в статус божества - и превращающей его в символ слияния государства и религии, достойный почитания и поклонения", - повествует издание.

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Подобные церемонии возведения правителей на престол показывают, "какая тайная потребность в блеске и божественности скрывается во многих людях - потребность, которую духовенство и феодалы всегда искусно использовали в своих интересах", отмечает автор статьи.

"Менее демократичный вариант такой тоски по лидерству называется авторитаризмом - и представляет собой главную опасность для либерального общества. Ритуалы в Японии и Таиланде можно было бы считать церемониальной бессмыслицей, если бы они не отражали потребность в понятности и силе, исходящей сверху. Эту потребность удовлетворяют давно намного больше правителей, нежели это было бы благоприятно для демократического мира", - говорится в статье.

"Тренд (...) к авторитарному управлению - это современный вариант феодальной власти, - считает Корнелиус. - Не совсем случайно такой тип правителей пользуется регалиями прошлого. Владимир Путин торжественно выстраивает царскую гвардию и покрывает Кремль сусальным золотом. В Венгрии Виктора Орбана корона святого Стефана и атрибуты императорской власти выставляются в центре парламента".

"Архаичные ритуалы наподобие тех, что проводятся в Японии или Таиланде, свидетельствуют о том, что древняя борьба человечества между либеральностью и силой никогда не закончится. Тоска по личной свободе и борьба за справедливость для всех вступает в противоречие с потребностью в безопасности, которая удовлетворяется подчиненностью в семье, клане, религии, нации или в подчиненности сильным лидерам. В настоящий момент, - заключает издание, - мир переживает ренессанс неволи".

Перевод Inopressa.ru

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