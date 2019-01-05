Взгляд со стороны: будет ли Владимир Путин править пожизненно?

После президентских выборов в марте прошлого года главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян назвала Владимира Путина "вождем", хотя ранее, замечает немецкое издание Der Tagesspiegel, шефа Кремля называли "лидером". Не стали ли слова Симоньян первым признаком запланированных изменений в существующей системе власти?
"В 2018 году сильные и слабые стороны путинской системы стали очевидными как никогда, - отмечает журналистка Ютта Зоммербауэр. - Сильные стороны: механизм мобилизации на переизбрании шефа Кремля сработал все еще безотказно. (...) Летом власти организовали безупречный чемпионат мира по футболу. Однако вскоре обозначилась и оборотная сторона медали: поспешное принятие спорной пенсионной реформы, а также экономический спад вызвали недовольство. Ни рискованные военные операции, ни конфронтация с Западом, которую власти представили как кампанию по защите страны, не смогли к концу года взвинтить рейтинг Путина".
С 2019 года вопрос о преемнике Путина будет усиленно занимать Россию, считает журналистка. Сегодня кремлевский истеблишмент всерьез обсуждает Конституцию и ее возможное изменение. Так, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин призвал в одной из своих статей к изменению основного закона в целях повышения его эффективности. Премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал в декабре эссе, в котором он подчеркнул приоритет "традиционных российских ценностей" над правами человека. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность Конституции с помощью экспертной комиссии.
"Все это говорит о том, что дебаты о Конституции будут набирать обороты и в новом году. Но пока неясно, к чему это приведет: может быть, Путин будет править до конца своих дней? Эта модель сегодня уже пользуется популярностью в некоторых соседних странах: президенты Казахстана, Таджикистана или Белоруссии не знают пределов своего срока полномочий, - указывает издание. - Кремль мог бы усмотреть в этом "российскую ценность", что стало бы окончательным отказом от западной модели демократии, на которую независимая Россия ориентируется по крайней мере формально. Или же ответственные лица рассматривают возможность создания коллективного органа управления? Особого поста для бывшего президента? Укрепления должности премьера, которую Путин мог бы занять, как в 2008 году? Пока речь идет о том, чтобы прощупать настроения: возникнет ли среди населения недовольство или обойдется без него?".
"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации", - заявил недавно Владимир Путин. "Однако, - замечает Зоммербауэр, - это вовсе не аргумент против ее изменения".
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