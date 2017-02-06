Вячеслав Кантор: «Опасаться определения антисемитизма следует только антисемитам»

«Лучший способ, которым европейские лидеры могли бы почтить память жертв Холокоста – это не только разговоры о прошлом, но и взятые на себя вновь обязательства по обеспечению безопасного будущего, особенно для еврейской общины», - заявил Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, в ходе своего выступления на торжественной церемонии в честь Международного дня памяти жертв Холокоста в Европейском парламенте 25 января.

Выступая перед членами Европарламента с официальной речью, Вячеслав Моше Кантор призвал европейских лидеров к принятию официального юридического определения антисемитизма. Документ был согласован берлинской международной организацией по сотрудничеству в увековечивании и изучении Холокоста (IHRA) в мае 2016 года. Определение уже официально принято Великобританией. По мнению главы ЕЕК, остальные европейские страны должны последовать примеру Соединённого королевства в самом скором времени, поскольку промедление губительно.

«В настоящее время в большинстве стран Европы мы видим абсурдную ситуацию, когда определение антисемитизма, в отличие от остальных форм расизма, дают сами виновники, а не их жертвы, как это должно быть, - отметил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Хотя некоторые пытаются смягчить или раскритиковать это определение, позвольте мне заявить со всей определённостью, что единственные, кому стоит беспокоиться из-за узаконивания этого определения, это антисемиты».

«Лучший способ, которым европейские лидеры могли бы почтить память жертв Холокоста – это не только разговоры о прошлом, но и взятые на себя вновь обязательства по обеспечению безопасного будущего, особенно для еврейской общины, - добавил Кантор. – Мы сражались в ваших армиях, помогали создавать новые технологии, призванные улучшить нашу с вами жизнь, и вносили вклад в культуру и развитие общества, в масштабах значительно больших, чем предполагает наша численность. Просим вас продемонстрировать нам такую же верность и решительность».

На церемонии также выступил вновь избранный председатель Европейского парламента Антонио Таяни, который подчеркнул собственную обеспокоенность всплеском ксенофобии и антисемитизма в Европе: «Сохраняя память, мы обязуемся никогда не забывать всех жертв и не позволить повториться подобной катастрофе. Призыв «Никогда больше» не должен быть всего лишь заявлением. Сегодня мы можем наблюдать те же тенденции, которые в последствии и привели к Аушвицу: ксенофобия, антисемитизм, нацистская символика на наших улицах, а также агрессивные популистские высказывания в некоторых европейских парламентах».

«Мы не должны молчать перед лицом подобных угроз для нашего общества. Поскольку свидетелей тех трагических событий остается всё меньше, нам необходимо найти способы передачи их опыта и воспоминаний нашим потомкам», - заявил Антонио Таяни.

Кроме того, на церемонии выступила Беата Кларсфельд, знаменитая «охотница за нацистами», почётный посол и специальный посланник ЮНЕСКО по образованию, посвящённому Холокосту, и предотвращению геноцида.

В ходе мероприятия была также вручена Медаль толерантности Европейского совета по толерантности и примирению (ЕСТП) российскому кинорежиссёру Андрею Кончаловскому, автору фильма «Рай». Вячеслав Моше Кантор отметил, что медаль вручается режиссёру в знак признания его совокупных достижений, в которых особое значение имеет сохранение памяти о трагедиях человечества, о чём этом предельно наглядно свидетельствует фильм «Рай». «Впечатляющая чёрно-белая драма не только напоминает нам всем об ужасах Холокоста и боли еврейского народа, но и впервые детально и беспристрастно показывает различные аспекты трагедии», - подчеркнул президент ЕЕК.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Париже. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 избираемых лидеров национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев.