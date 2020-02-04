ВЦИОМ: более 90% россиян поддержали социальные поправки в Конституцию

Наибольшее одобрение российских граждан вызвали озвученные Президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию об индексации пенсий и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума. Об этом свидетельствует проведённый ВЦИОМ опрос, сообщает РБК со ссылкой на его итоги.

У респондентов спрашивали об их отношении к внесению тех или иных изменений в Конституцию. Наибольшее одобрение граждан получили инициативы социального характера. Так, скорее положительно отнеслись к идее закрепить в Основном законе страны регулярную индексацию пенсий, пособий и прочих социальных выплат 91 процент граждан, инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90 процентов.

Далее по уровню поддержки идут предложение об увеличении ценза оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет (87 процентов), наделении Конституционного суда функцией проверки законопроектов на предмет соответствия Основному закону (81 процент), запрете иностранного гражданства и вида на жительство в другом государстве для членов Правительства, депутатов, сенаторов, губернаторов, госслужащих, судей (68 процентов).

Напомним, далеко не все предложенные поправки вызывают одобрение у экспертов, политиков, общественных деятелей:

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Предложение об исключении из Конституции слова «подряд» в части сроков полномочий президента положительно оценили 66 процентов респондентов, столько же поддержали идею о праве главы государства назначать руководителя силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации.

Скорее положительно 63 процента россиян отнеслись к возможности установить приоритет Конституции РФ над международными договорами, 62 процента — к расширению полномочий Совета Федерации, 61 процент — к предоставлению Госдуме права утверждать главу Правительства и формировать кабинет министров.

Кроме того, 79 процентов опрошенных граждан назвали возможные изменения в Конституции скорее важными для них лично, 16 процентов — что они скорее не важны. Причём важными их назвали большинство опрошенных во всех возрастных группах, максимум — 81 процент — зафиксирован в группах 35-44 года, 45-59 лет и старше 60 лет. В возрасте 25-34 года о важности предложенных изменений сказали 79 процентов, в категории 18-24 года — 61 процент. При этом в этой же группе больше всего тех, кто считает скорее неважными предложенные изменения — 35 процентов.

Всероссийский опрос проводился 24 января методом телефонного интервьюирования, в нём приняли участие 1600 респондентов.

Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию во время Послания Федеральному Собранию 15 января. Законопроект о предлагаемых изменениях был внесён в Госдуму 20 января, уже через три дня он был принят палатой в первом чтении. Глава государства заявлял, что он может не подписать закон о поправках к Конституции, если граждане не поддержат их на общероссийском голосовании.

По инф. pnp.ru

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