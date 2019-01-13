Во власти — сплошная неуверенность в будущем

За три дня до наступления Нового года федеральные телеканалы показали последнее в 2018 году заседание правительства, посвящённое проблемам пенсионеров. Показав тем самым, что помнят о них и не бросят.
Но в том сюжете самым любопытным была не тема, а то, как выглядели участники совещания, отмечают argumenti.ru Докладывала вице-премьер Голикова. Бесцветный голос, куча цифр, дорогущие цацки на запястьях рук, дорогущие кольца и часы. Голикова обещала дать прибавку к пенсиям не «тыщу в месяц», а на несколько сотен больше.
Лица присутствующих выражали невыносимую скуку. И только премьер Медведев смотрел не мигая в бесконечность, не обращая внимания на унылую песню Голиковой. В его глазах застыл вопрос – что будет? Что будет вообще и лично с ним?
Увы, г-ну Медведеву не хватило мужества уйти из власти сразу после его ухода из президентов в 2012 году. Сознательно или нет, он взял на себя роль будущего козла отпущения. И сегодня, похоже, понял, что ничего хорошего его не ждёт. И вот почему.
За пару дней до унылой пенсионной посиделки Медведева с Голиковой спикер Госдумы Володин озвучил идею «точечной правки Конституции». Таким способом – «случайного выброса идей» началось формирование общественного мнения о необходимости преемственности и стабильности власти. Это означает вот что: если не сам Путин, то его многочисленное окружение пока не видит альтернативы нынешнему главе государства. И начался поиск способа оставить его у власти после того, как в 2024 году истечёт срок его полномочий.
Под ковром этот «поиск» идёт давно. Сразу после заявления Володина пресс-секретарь президента Песков опроверг какую-либо заинтересованность главы государства в изменении действующей Конституции. Но, несмотря на это, все последние месяцы в среде так называемых политологов шла серьёзная дискуссия о некоем проекте сохранения пожизненного нахождения В. Путина во главе России. К примеру, на посту председателя Государственного совета. Он и сегодня существует, но должен трансформироваться в высший орган власти.
Между тем, по утечкам из самого Кремля, которых в избытке хватает благодаря анонимным телеграм-каналам, «за зубцами» пока не рассматривают возможность пожизненного руководства России нынешним лидером с его перемещением на должность председателя Государственного совета. Но поиск вариантов сохранения власти В. Путина продолжается. Напомним – не самим президентом, а теми, кого называют участниками его ближнего круга.
О том, что вопрос это непростой и затрагивает интересы самых могущественных финансовых групп и «силовиков», говорят и вполне открытые дискуссии через публичные информационные трибуны. В частности, некий эксперт по фамилии Соловей, которого считают приближённым к представителям «верхов» власти, наиболее вероятной называет идею ухода Путина в 2024 году в Госсовет. Он рассматривает его как аналог Политбюро ЦК КПСС времён СССР. Вернее, г-н Соловей пишет, что модель Госсовета кажется «в верхах» наилучшим, но не единственным вариантом сохранения В. Путина во власти. Для справки: Валерий Соловей – доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО.
Вот, по мнению таких экспертов, и получается, что борьба «в верхах» за тот или иной вариант «транзита власти» (эвфемизм, сохранения В. Путина во главе России) не завершена и продолжается. При всём при этом абсолютное большинство политиков и политологов продолжают считать, что В. Путин с поста президента России не уйдёт никогда. Не зря в Москве часто приводят в пример политическую систему Китая, где недавно был отменён двухразовый период нахождения у власти высшего государственного лидера. И то правда – все другие варианты, кроме президентского поста, могут вызвать подозрения в том, что его хотят отодвинуть от реальной власти. Да и к слову «президент» как олицетворению высшей власти в России народ давно привык.
Но вернёмся к трудам г-на Соловья. Если тезисно. Высший слой российской элиты, составляющей по численности от 100 до 110 человек, тусуется для общения в так называемой системе клубов. Мода эта пошла ещё от Бориса Ельцина, который учредил для политических тусовок теннисный клуб. Сегодня это «винный», «хоккейный», «географический» и «афонский» клубы.
Общая убеждённость членов всех клубов такова, что заменить Путина как гаранта системы некем. Любые другие кандидаты не будут иметь «сакральную связь» с народом. Поэтому и идёт поиск вариантов, чтобы Путин оставался центром принятия решений. Поэтому г-н Володин и озвучил необходимость «точечной правки Конституции»? Но помимо переноса центра власти в Госсовет есть и другие «точки правки», которые начнут реализовывать уже в 2020 году.
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