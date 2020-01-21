Внесены путинские поправки в Конституцию. Страсти накаляются...

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. И если государственные пропагандисты и общественники концентрируются на важных, безусловно, социальных гарантиях (вроде индексации пенсий или размера МРОТ), то политики и эксперты тревожатся за саму конструкцию власти, опасаются что рычаги управления пожизненно окажутся в руках одного человека (который просто перестанет называться "президентом").

Но давайте сначала по сути.

Представителями президента при рассмотрении документа будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.

Из новаций: в документе прописаны требования к кандидату в президенты. Им может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

При этом «требование к кандидату на должность президента страны об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства», следует из документа.

Также там уточняется, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков».

Кроме того, согласно документу, премьер-министр, а также члены правительства назначаются президентом РФ после утверждения их кандидатур Госдумой. Внесенная президентом поправка также предусматривает консультации с СФ перед назначением глав силовых ведомств.

Проект о поправках к Конституции, помимо прочего, предполагает и расширение полномочий Конституционного суда.

Владимир Путин также предложил дополнить ст. 75 Конституции положениями о величине МРОТ, индексации пенсий и соцвыплат. Как отмечается, МРОТ не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Что касается народного мнения, то пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорит: механизм голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельным законом или одной из статей. А само "голосование" (которое почему-то не решаются назвать "референдумом") может пройти 12 апреля, в День космонавтики.

говорит: механизм голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельным законом или одной из статей. А само "голосование" (которое почему-то не решаются назвать "референдумом") может пройти 12 апреля, в День космонавтики. Для разработки поправок в Конституцию уже создана специальная рабочая группа.

Госдума 23 января рассмотрит в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке в Конституцию РФ. Сейчас Совет Думы рассматривает законопроект.

Все предлагаемые поправки, сами по себе, вовсе не означают перехода России к какой-то там сверхдиктатуре - наоборот, расширение прав парламента, например, звучит весьма демократично. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Послушаем, например, мнение критично настроенного эксперта.

Поправки в Конституцию несущественно расширяют права парламента, зато усиливают власть президента, считает член совета Конфедерации труда России, доцент Павел Кудюкин. Он считает, что документы не раскрывают полностью проектов будущего Российской Федерации, а ставят новые вопросы.

«Формально — и многие на это надеются — произошла некоторая подвижка в сторону увеличения полномочий Федерального Собрания в формировании правительства. Но вот удачно сформулировал один очень известный политконсультант, что Федеральному Собранию брошена даже не кость, а тень кости, поскольку увеличение полномочий — достаточно фиктивное. Госдума утверждает председателя правительства, но при этом его кандидатура все равно вносится президентом, так же, как и кандидатуры министров, кроме силовых, которые даже не утверждаются, а всего-навсего проводятся консультации с Советом Федерации. Остается нынешняя структура правительства, которое состоит из двух половин — условно говоря, „гражданской“ и „силовой“, куда, в том числе, входят МИД, Минюст и управделами президента», — объяснил Павел Кудюкин.

Эксперт заметил, что важное место в поправках занимает Госсовет. «Есть целый ряд вопросов, который просто поправками не решен, а отнесен на дальнейшее принятие законов. Скажем, полномочия Госсовета. Он предусмотрен в Конституции, но чем и как он будет заниматься — это отнесено на будущий закон, проект которого нам пока еще не показали. Поскольку прописано, что он как бы координирует все госорганы, ветви власти, он в какой-то мере дополняет соответствующие полномочия президента. Это мне сильно напоминает конструкцию, которая более двух веков назад была предложена Михаилом Сперанским в его конституционном проекте, где над тремя ветвями власти возвышалась державная власть государя-императора, при котором был госсовет, призванный как раз координировать деятельность всех ветвей власти. То, что было достаточно прогрессивным для начала XIX века, наверно, выглядит достаточно архаичным для начала XXI века», — сказал Кудюкин.

Эксперт констатировал, что поправки не рассказывают о том месте, которое займет Владимир Путин. «Не понятна для меня логика, что, в сущности увеличиваются полномочия президента, в том числе и в отношении судебной власти, которая при этом становится более зависимой. Исходя из того, Владимир Путин не будет выдвигаться на очередной срок, а в ином формате сохранит власть, тогда возникают вопросы. Может возникнуть конфликт. Непонятно, где Путин видит себя после 2024 года. То ли главой Госсовета, то главой Совета безопасности, то ли еще кем-то, непредусмотренным поправками в Конституции. Тут вопрос остается открытым, хотя очевидно, что вряд ли он от реальной власти откажется. Ну, если жив, конечно будет», пояснил Павел Кудюкин.

Эксперт также отметил, что поправки, по сути дела, оформляют ликвидацию местного самоуправления, вводя их в единую систему публичной власти.

От редакции МГ: как ко всему этому относиться? Споры вокруг путинского проекта, наверняка, еще только разгораются. Если вы сочтете нужным вникать в вопрос - то приготовьтесь, пожалуйста, к серьезной умственной работе: такие темы как конструкция власти в стране - не сводятся лишь к красивым лозунгам и симпатичным людям на трибунах. И наверняка стоит выслушивать разные точки зрения! Мы, со своей стороны, постараемся предоставить читателю такую возможность.

По инф. rosbalt.ru

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