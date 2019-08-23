Влияние на власть: быть королем или пешкой?

Примерно пятая часть (19%) россиян верит, что может оказать влияние на принятие государственных решений в стране в целом. Об этом свидетельствует опрос, проведенный «Левада-центром».

Процент людей, которые уверенно в возможности влияния на власть беспрекословно, составил 3 процента, а 16 процентов ответили, что могут влиять на власть «в какой-то мере».

Гораздо больше людей (31%) уверены, что могут повлиять на решения местных властей – в районе, городе или регионе. При этом «определенно да» ответили 6%, «в какой-то мере да» - 25%.

Доля тех, кто не верит в возможность повлиять на власти, гораздо больше. Не верят в свое влияние на принятие решений на уровне страны 79%, в своем регионе – 66%. («скорее нет» - 33% и 29% соответственно, «определенно нет» - 46% и 37%).

Среди молодежи от 18 до 24% больше тех, кто верят, что на власти можно повлиять. Такое мнение высказали 31% и 44% (на федеральные власти и власти в регионах соответственно). Наиболее высокие показатели также наблюдаются у людей с высшим образованием — 22% и 34% против 17% и 26% респондентов с образованием ниже среднего.

В 2018 года доля россиян, верящих во влияние на власть в стране и в регионе, составляла 20% и 33% соответственно. Это был исторический максимум. Декларируемое влияние растет с 2017 года, когда так считали 15% и 17% опрошенных.

«Декларируемый рост поддержки представлений о влиянии - во многом попытка заявить, что «мы есть» и «у нас есть мнение», - цитирует РБК социолога «Левада-центра» Карину Пипия. Социолог Александр Пожалов считает, что убежденность россиян в необходимости влиять на власти – следствие перелома общественного сознания после пенсионной реформы.

Опрос проводился на дому методом личного интервью с 27 июня по 4 июля в 137 населенных пунктах. В нем приняли участие 1 тыс. 608 человек.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

А вы, наш пожилой читатель - как ответили бы на вопрос о возможности своего личного влияния на власть? А что думают ваши дети? А ваши внуки?

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ