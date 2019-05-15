Власти Украины ищут подходы к решению донбасского конфликта

На странице в соцсети избранного украинским президентом Владимира Зеленского появился видеоролик с «посланием к миру», в котором представители ряда религиозных конфессий обратились к жителям Крыма и неподконтрольных районов Донбасса.

«Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился...», — написал Зеленский.

Среди обратившихся — «почетный патриарх» новой украинской церкви Филарет, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

Как известно, Зеленский также встретился с духовными лидерами мусульман и представителями Совета раввинов Украины.

Ранее в понедельник украинские СМИ распространили заявление экс-главы УПЦ Киевского патриархата Филарета, заявившего, что в независимой украинской церкви наметился раскол.

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Освобождение Донбасса военным способом закончится вторжением российских войск на территорию Украину. С таким предостережением в Верховной раде выступил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Иван Винник.

Он процитировал заявление экс-командующего Операции объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева.

«Не понятно, как РФ будет действовать... уже хватает лиц, которые сейчас находятся с российским гражданством на оккупированных территориях», — цитирует Винника УНИАН.

Он также заявил, что Москва ответит «открытым военным вторжением на Украину с целью защиты граждан России». Винник напомнил, что близ границы с Украиной сосредоточена значительная российская военная группировка.

По инф. rosbalt.ru

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