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Власти Казахстана признают, что переименованием столицы довольны не все
По инф. rosbalt.ru   
26 Марта 2019 г.
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Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев признал, что решение о переименовании Астаны в Нур-Султан «вызвало достаточно серьезную полемику» в обществе и негативную реакцию.

Власти Казахстана признают, что переименованием столицы довольны не все

«Давайте сделаем следующим образом: для всех этих процессов нужно определенное время. Пусть время пройдет, и мы тогда увидим более полную картину всего этого», — сказал министр.

Он напомнил, что переименованием столицы из Акмолы в Астану тоже были довольны не все и было «очень много различного рода в том числе мемов».

«Прошло время — и мы все полюбили бренд Астана. И еще раз говорю — никто не отменяет того, что у нас Астана остается столицей», — добавил Абаев.

Как сообщалось, после отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента его преемник Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу в Нур-Султан. Вскоре парламент единогласно одобрил это решение, а 23 марта Токаев подписал соответствующий указ. Известно о задержании активистов, протестовавших против смены названия столицы.

По инф. rosbalt.ru

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