Власти Казахстана признают, что переименованием столицы довольны не все

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев признал, что решение о переименовании Астаны в Нур-Султан «вызвало достаточно серьезную полемику» в обществе и негативную реакцию.

«Давайте сделаем следующим образом: для всех этих процессов нужно определенное время. Пусть время пройдет, и мы тогда увидим более полную картину всего этого», — сказал министр.

Он напомнил, что переименованием столицы из Акмолы в Астану тоже были довольны не все и было «очень много различного рода в том числе мемов».

«Прошло время — и мы все полюбили бренд Астана. И еще раз говорю — никто не отменяет того, что у нас Астана остается столицей», — добавил Абаев.

Как сообщалось, после отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента его преемник Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу в Нур-Султан. Вскоре парламент единогласно одобрил это решение, а 23 марта Токаев подписал соответствующий указ. Известно о задержании активистов, протестовавших против смены названия столицы.

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Заметим, что сегодня одна из самых популярных шуток в российском политизированном интернете - про то, что "а в России уже есть город Владимир". Шутки-шутками, но многие аналитики считают, что казахстанский опыт закрепления пожизненной личной власти действующего руководителя будет так или иначе рассмотрен Владимиром Путиным, которому совершенно нет никакого резона покидать пост лидера государства (как бы он не назывался формально) после 2024 года.

По инф. rosbalt.ru

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