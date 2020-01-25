Владимир Зеленский ощущает «шрам между Украиной и Россией»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в интервью израильскому 9 каналу заявил, что из-за конфликта в Донбассе шрам в отношениях с Россией останется навсегда.

«Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда… вообще навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосётся ли этот шрам, я вообще не уверен, — признался Зеленский. — Но как-то же жили. Как-то что-то было, и было много. И были в составе одной страны — СССР. И родственники, и сломленные семьи. И родственники, с которыми ты не общаешься, которые находятся там. И наоборот. В общем, это все — большая, огромная такая яма».

По словам украинского лидера, он поддерживает диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы решить вопрос обмена удерживаемыми лицами.

Неделей ранее на заседании СНБО Украины, в котором принял участие Владимир Зеленский, была представлена обновлённая стратегия национальной безопасности страны, которая предусматривает шаги в направлении снижения напряжённости с Россией.

20 января Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал, как развиваются его отношения с российским коллегой.

Обострение в Донбассе продолжается с апреля 2014 года, когда непризнанные республики Донбасса заявили о независимости, называя происходящее в Киеве "государственным переворотом" и пользуясь очевидной поддержкой Москвы. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 10 тыс. человек (среди них — почти 2800 гражданских лиц), еще около 24 тыс. пострадали. В начале 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия названа «страной-агрессором». Украинские власти обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела страны и считают стороной конфликта в Донбассе. Руководство России все отрицает - хотя очевидно, что оказывает поддержку ДНР и ЛНР, а значительная часть граждан России вовсе не против этой поддержки. Донбасс - действительно кровоточащая рана, во многом растравливаемая политиками и закулисными интересантами по обе стороны границы между бывшими союзными республиками. Мы стараемся следить за событиями в этом регионе:

По инф. pnp.ru

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