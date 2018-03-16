ВИП-пенсии попали под сокращение

Редкий прецедент экономии на пенсиях высокопоставленных чиновников случился в Бурятии. Многолетние попытки добиться справедливости увенчались успехом в отдельно взятом регионе.

Закон о сокращении доплат к ВИП-пенсиям приняли в двух чтениях 27 февраля на очередной сессии Народного Хурала Бурятии. Как отметил инициатор этого законопроекта депутат Михаил Гергенов, в мае прошлого года по этому вопросу была создана рабочая группа. Впрочем, она долгое время не могла прийти к единому мнению о том, на сколько именно нужно сократить ВИП-доплаты.

В вопросе о ВИП-пенсиях бывшим госслужащим Бурятии, наконец-то, поставлена точка. 26 февраля на очередной сессии Народного Хурала были внесены изменения в отдельные законодательные акты, предусматривающие сокращение доплат к ВИП-пенсиям бывших чиновников.

Доплаты к пенсиям чиновников давно пора урезать. Фото fedpress.ru

Вопрос этот подняли еще в 2016 году и тогда после долгих споров депутаты приняли решение в условиях кризиса сократить ВИП-доплаты к пенсиям бывших госслужащих. Правда не на половину, как того просили разработчики законопроекта, а на 40 процентов, и не насовсем, а только на год. Тогда авторы законопроекта предложили снизить на 50% доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности в государственных органах республики, и пенсии за выслугу лет лицам, и замещавшим должности государственной гражданской службы.

Михаил Гергенов тогда подчеркнул, что сумма доплат очень большая, и ее сокращение позволит сэкономить в республиканском бюджете порядка 130 миллионов рублей. В Бурятии на тот момент под действие закона о ВИП-доплатах попадало 926 человек, при этом общая сумма выплат для ВИП-пенсионеров составляет 750 миллионов рублей в год. Минимальная сумма выплат на одного такого ВИП-пенсионера - 80 тысяч рублей, максимальная - 270 тысяч рублей в месяц.

В парламенте тогда кипели споры, на одно из обсуждений пригласили ВИП-пенсионеров, чтобы выслушать и их мнение. Один из них, в прошлом депутат Верховного Совета Бурятии и России, Владимир Иванов, заявил, что если законопроект о снижении доплат будет принят, то пенсионеры «оставляют за собой право обратиться в суд и решить вопрос как в Кенигсберге».

«Чтобы стать ВИП, надо же иметь мозги, - подчеркнул пенсионер, - когда мы после школы и института приходили, мы сами всего добивались, работали день и ночь, ни семьи ни детей не видели. Говорят на 40% сократить, а откуда такая цифра? Разные были предложения, и на 25% и 30% и 50%», - высказался он. И подчеркнул, что в России уже есть опыт отмены ВИП-доплат – это произошло в Калининградской области и там пенсионеры, лишенные доплат, обратились в суд, который их поддержал.

На слова пенсионера о Кёнигсберге отреагировал разработчик законопроекта, Михаил Гергенов:

- Я сразу вспомнил своего дядю, который прошел всю войну, после войны всю жизнь прожил с пулей, которую не сумели вытащить из его груди, и он прожил не менее достойную жизнь, - сказал Гергенов. - У меня на округе в не самом благополучном городе приживают десятки тысяч пенсионеров и особенно в последние месяцы я ощущаю глубокую поддержку того законопроекта, который мы предложили на рассмотрение в Хурал. Я имею, мне кажется, право говорить от их имени: надо поближе к народу быть. Жалко тех людей, которые проработали по 40 лет, подняли республику и получают теперь пенсию от 8 до 12 тысяч рублей. Но есть те, кто получает около 100 тысяч рублей, мы их все знаем, нам министр соцразвития на рабочей группе озвучила.

Гергенов рассказал, что сам вырос в многодетной семье, был пятым ребенком, знает, как зарабатывают на кусок хлеба:

- Моя сестра недавно вышла на пенсию и получает 8 тысяч рублей, она что, заслужила такую пенсию? Нет конечно. Я не оскорбляю и не унижаю тех людей, которые получают ВИП-пенсии. Просто не могу смириться. Мы, народные избранники, должны прислушаться к 170 тысячам пенсионеров, - считает Гергенов.

Однако 2016 год, а вместе с ним и срок сокращения доплат, закончился, и в 2017 году в Хурал вопрос вновь встал ребром. Поставил его вновь Михаил Гергенов. В мае была создана рабочая группа по разработке проекта закона о сокращении ВИП-доплат, на этот разна более долгосрочный период. Однако члены группы долгое время не могли прийти к единому мнению: сокращать пенсии на какое-то время или насовсем, на сколько именно сокращать и каким именно группам ВИП-пенсионеров? В декабре 2017 года глава Бурятии Алексей Цыденов внес на рассмотрение рабочей группы свое предложение и депутаты решили его поддержать», - отметил Гергенов.

В итоге по предложению рабочей группы был подготовлен проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия» - по вопросу о ежемесячной доплате к страховой пенсии отдельным категориям граждан, учитывая социально-экономическое положение республики и возможности ее бюджета.

Сегодня Бурятия, отметили разработчики документа, является дотационным субъектом, и относится к числу субъектов, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10% объема собственных доходов. А объем госдолга республиканского бюджета на период с 2018 года по 2020 год оценивается с 17,5 миллиардов рублей до 22,3 миллиардов. Бюджет Республики Бурятия является дефицитным: в 2018 году это 2,4 миллиарда, в 2019 году 2,3 миллиарда и 2,4 миллиарда в 2020 году. А ежемесячные доплаты к страховой пенсии, установленные в Бурятии в 2001 году законом № 808-II «О доплате к страховой пенсии и пенсиях за выслугу лет отдельным категориям граждан», являются дополнительной социальной гарантией, которую субъект РФ вправе реализовать лишь при условии надлежащего финансирования из бюджета.

Так, проектом закона предложено произвести расчет размера доплат к пенсии лицам, замещавшим государственные должности со следующими сокращениями:

- в органах законодательной и исполнительной власти, органах и государственной власти и управления БМАССР, БурАССР, БурССР, КПСС, уменьшив процент по стажу до 50 и 70 процентов в зависимости от стажа;

- президенту (главе) Республики Бурятия – 40 процентов от 0,8 денежного вознаграждения и 55 процентов от 0,8 денежного вознаграждения в зависимости от стажа.

При реализации данной нормы ежемесячный объем высвобождающихся средств составит 1,76 миллиона рулей. А при условии вступления документа в силу с 1 июня 2018 года объем высвобождающихся средств только за текущий год составит 12,32 миллионов рублей. «Бюджетные ассигнования будут направлены на социальные цели», - отметила представлявшая на сессии проект закона министр социальной защиты населения Татьяна Быкова. Напомним, ранее сообщалось, что средства будут направлены на жилье для многодетных семей.

Также законом установлен период замещения должности, дающий право на доплату к пенсии лицам, замещавшим государственные должности: он составит от четырех до девяти лет и девять лет и более, взамен действующей нормы от пяти до десяти лет и десять лет и более. Кроме того, проект предусматривает приведение Закона Республики Бурятия № 808-II в соответствие с нормами федерального законодательства.

Отметим, не все депутаты восприняли такую редакцию закона с воодушевлением. Так, пояснили во фракции КПРФ, там всегда были против каких-либо доплат и ВИП-пенсий и были бы не против их сократить совсем или ограничить до минимума. «Но рабочая группа решила иначе и придется поддержать хотя бы такое сокращение, придется проголосовать», - отметил депутат КПРФ.

Екатерина Цыренова, также представительница этой фракции, предложила направить доплаты к ВИП-пенсиям на повышение зарплаты учителям. По ее мнению, на сегодня разница между зарплатой чиновников высокого ранга, доходящая до 600 тысяч рублей в месяц, и молодого учителя, который получает по 10 тысяч рублей – просто несопоставима. Она предложила рассмотреть, какой зарплатный фонд у учителей и у администрации главы и правительства и 12 миллионов доплат к ВИП-пенсиям, высвобожденным в результате сокращения, направить на зарплату учителям.

- Если топ-менеджеры нашего правительства не могут поднять экономику, чтобы повысить зарплату тех же учителей, то грош им цена, - считает Цыренова. - Так что ремни должны затягивать всех, начиная от высшего руководства. Мы постоянно утверждаем новых чиновников, их становится все больше и больше. А работы нет. Почему-то ни с того ни с сего министра по инвестициям утвердили, который будет жить в Москве. Это ведь большие средства, а зачем тогда у нас там представительство? Какая у него в итоге остается функция? Мы постоянно увеличиваем расходы, не строим экономку, а только ждем поддержку сверху. А мы должны развивать экономику и мы все должны участвовать в этом деле. И почему бы сейчас молодому правительству не подумать об этом?

Также она предложила сократить заработную плату главе Бурятии.

- У главы сегодня коэффициент 2-2,5, а почему бы не сократить до 1,5? Так мы тоже сэкономим большую сумму и можно направить ее на зарплату тех же учителей, - предложила она.

Марина Денисова, Восток-Телеинформ

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