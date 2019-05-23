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Ваши номер телефона и э-мэйл хотят "паспортизировать". Вы — "за"? Или "надо подумать"?
По инф. rosbalt.ru   
23 Мая 2019 г.
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Система персональных и биометрических данных россиян может быть дополнена номерами телефонов и адресами электронной почты. Казалось бы - ну и что тут такого? Но не так все просто...

Ваши номер телефона и э-мэйл хотят "паспортизировать". Вы — "за"? Или "надо подумать"?

Документ предполагает внесение изменений в сведения единой информационной системы персональных данных: предлагается вносить туда контактные данных физлиц. Речь идет о номере телефона и e-mail. Проект постановления разработан в Минкомсвязи РФ и размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

В справке к документу говорится, что предложенные поправки помогут улучшить взаимодействие между заинтересованными структурами и гражданами, сведения о которых содержатся в единой информационной системе. Особо отмечается, что принятие данного постановления не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.

Напомним, что мы не раз писали об оборотной стороне прогресса - сосредоточении в руках государства огромного цифрового досье на всех граждан страны. Это не является проблемой одной лишь России - куда больший размах такая "цифровая паспортизация" приобретает в Китае. И по всему миру люди если не бьют тревогу - то хотя бы задумываются о последствиях такого "прогрессивного тоталитаризма".  Как минимум, надо представлять - в каком мире мы проснемся уже завтра. Так вот, невинная новость о включении вашего телефона в государственную картотеку - она из этого же ряда.

По инф. rosbalt.ru

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