В Югре жертвы ипотечного скандала объявили голодовку

В Югре начали голодовку участники окружных жилищных программ. Требуют встречи с губернатором!

Как сообщает Муксун.fm, в пятницу днем 13 активисток, в том числе многодетные матери, объявили бессрочную голодовку на съемной квартире в Сургуте. Они настаивают на личной встрече с губернатором Натальей Комаровой, которую они считают ответственной за сложившуюся ситуацию.

Активисты требуют найти решение и прекратить взыскивать с людей миллионные долги, которые им выставило «Ипотечное агентство Югры» в рамках жилищных программ округа. Ранее встречи и рабочие группы с чиновниками не помогли в решении проблемы.

По словам правозащитников, «Ипотечное агентство Югры» в одностороннем порядке изменило договоры, которые были заключены с югорчанами ранее, внеся туда пункт о том, что участники программы не должны иметь в собственности жилья на территории РФ, хотя первоначально речь шла только о жилье в ХМАО. Люди узнали об изменениях договора спустя почти 10 лет, когда действие программы возобновилось — все это время участникам программ выплачивалась компенсация процентной ставки по взятым ипотечным кредитам. Сейчас сумму, которая у многих перевалила за миллион, «Ипотечное агентство Югры» пытается взыскать в судебном порядке.

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По инф. rosbalt.ru

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