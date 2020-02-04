В церкви царит не только вера, но и суеверие?..

В Екатеринбургской епархии РПЦ возмущены проектом МВД по изменениям в закон о государственных регистрационных знаках транспортных средств, которым предусмотрено, что в Свердловской области со временем могут начать выдавать автономера с кодом «666».
Секретарь епархиального совете Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников заявил «Газете.Ru», что авторы проекта «плохо подумали». «Как они могут не придать этому значение. Авторы проекта, что — масса примитивная, которая не понимает последствия?» — заявил представитель РПЦ.
В полиции Среднего Урала уже заявили, что в этом году свердловские автовладельцы такие номера не получат. Как сообщили Накануне.RU в отделе пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России по региону, емкости 196-го серийного номера еще достаточно и хватит не на один год.
Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя эту новость радиостанции «Говорит Москва», предположил, что «не ошибся в своем определении». После протестов в Екатеринбурге против храма в сквере он заявил, что это «город бесов».
Вокруг числа 666 ходит много легенд и мифов. Оно оказывает неоднозначное влияние на людей, но тут стоит, наверное, вспомнить, что ими самими цифра и была когда-то придумана. А вымышленная темная сторона числа не всегда находит отражение в восприятии. Многим, например, импонирует число 666, как и 13. Не отменишь же из-за предрассудков свой день рождения, если родился именно 13 числа. А что касается 666, то, например, в Японии это вполне себе хорошая цифра. Маленьких девочек здесь забирают на обучение в школы гейш именно в 6 лет, на шестой день шестого месяца.
Но у РПЦ и без пресловутого числа много неоднозначных, спорных позиций по ряду общественных вопросов. И задумываешься при этом, действительно ли в данном случае будут затрагиваться искренние чувства верующих? Впрочем, если такое волнение вспыхнуло вокруг цифры 666, может властям и стоит быть в данном вопросе пощепетильнее? Как ни крути, архаичные мифы все равно присутствуют в массовом сознании, и их тоже не отменишь, как и знаменитую цифру 666.
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