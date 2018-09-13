В России все еще больше доверяют телевизору... но не в вопросах пенсионной реформы

Телевизор по-прежнему остается самым любимым источником информации для россиян: 49% опрошенных «Левада-центром» заявили, что больше всего доверяют именно теленовостям. В целом 73% опрошенных сказали, что о событиях в стране и мире чаще всего узнают из теленовостей, 37% — из интернет-источников, 28% — из соцсетей.

При этом 24% доверяют информации из интернет-изданий, новостям из соцсетей верят 15%, еще 10% отметили, что доверяют радиопрограммам, а 7% — газетам.

18% респондентов уверены, что в интернете нет тем, которые освещаются более объективно, чем на ТВ. При этом 24% считают, что тему пенсионной реформы более объективно освещают в Сети, чем в телевизоре. Еще 22% сказали, более полную информацию об экономике также дает интернет.

Опрос был проведен 23—30 августа среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

По инф. rosbalt.ru

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