В Петербурге организаторов митинга против "повышки" упрекают в политиканстве и оскорблении чувств блокадников

Петербургские депутаты от «Единой России» направили СМИ и разместили на своем сайте комментарии с призывом не ходить на митинг против пенсионной реформы, который 9 сентября организуют сторонники Алексея Навального.
В первую очередь единороссы указывают на то, что «некорректно проводить массовые акции с политическими требованиями на следующий день после Дня памяти жертв блокады Ленинграда».
«8 сентября — знаковая дата для нашего города. Все выходные в Петербурге пройдут под знаком траурных мероприятий, связанных с памятью жертв блокады. Я думаю, что проведение митинга в эти дни — это неуважение к истории нашего города», — заключает глава фракции Александр Тетердинко.
«В эти скорбные дни мы склоняем голову перед мужеством и отвагой героев, положивших свои жизни на алтарь Победы. Поэтому считаю проведение массовых политических акций и митингов неуважением к памяти защитников города», — отмечает вице-спикер Анатолий Дроздов.
С ними согласен и депутат Алексей Цивилев, который призывает оппозиционеров митинговать не на площади Ленина, а в Удельном парке.
Депутат Сергей Купченко полагает, что «митинг выглядит как пиар-кампания», которая может помешать перемещению граждан. «Оппозиционеры просто используют в своих личных целях социально сложную ситуацию. Именно поэтому они подобрали знаковое место в городе, где еще и сосредоточено множество маршрутов общественного транспорта», — считает он.
Глава комиссии ЗакСа по соцполитике Елена Киселева уверена, что «митинги — это, в первую очередь, инструмент политической борьбы», а вот решать сложные социальные задачи «необходимо конкретными делами и законами». «В реалиях сегодняшнего дня проект по внесению изменений в пенсионное законодательство существенно смягчен предложениями нашего президента Владимира Владимировича Путина», — заявляет она.
На сайте опубликован и комментарий спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, но он о митинге не рассуждает, а лишь уверяет пенсионеров в том, что они получат льготы даже после повышения пенсионного возраста. Партия внесла в ЗакС соответствующий законопроект.
Ранее мэрия Северной столицы согласовала сторонникам Навального проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Акция состоится на площади Ленина в 14 часов.
Стоит напомнить, что согласно последним данным, большинство опрошенных ВЦИОМ россиян не планируют участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста. 66% «не допускают» своего участия в подобных мероприятиях. Дело, конечно же, не в том, что сограждан "переубедили". Они просто не верят в свои силы что-то изменить (подробнее - по ссылке).
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