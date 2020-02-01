В Кремле тоже недовольны хамством чиновников!

Реакцией на хамство чиновников должна быть общественная нетерпимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, добавил он, с каждым случаем такого хамства «нужно разбираться отдельно».

Так Песков ответил на вопрос, можно ли считать проявлением хамства чиновников ситуацию в Керчи, где местные власти в ходе акции «Блокадный хлеб» подарили пироги с мясом жителям города, пережившим блокаду Ленинграда. По словам Пескова, «охота на ведьм» здесь совершенно не нужна, и «никто к ней не призывает». Нужна «общественная нетерпимость», которая и станет залогом того, что постепенно Россия избавится от чиновного хамства, считает Песков.

Вопрос к читателю: а вы лично можете различить "общественную нетерпимость" и "охоту на ведьм"? Вот так, чтобы ваше недовольство чиновником-хамом - нельзя было назвать "охотой на ведьм"? Понятно, что сжигать какого-нибудь депутата или мэра вы призывать не будете, но вот призыв к его отставке - это нормальная, полезная нетерпимость?

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации, Генпрокуратуре, Роскомнадзору и Верховному суду рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление. Поручении было дано по итогам декабрьского заседания СПЧ, когда член Совета Кирилл Кабанов заявлял, что сегодня большим раздражителем в обществе является оскорбление чести и достоинства гражданина не только со стороны силовиков, но и со стороны чиновников. По словам Кабанова, если госслужащий позволяет себе хамство, он не должен заниматься этой работой. Путин тогда отметил, что разделяет такую позицию.

Также Путин, комментируя предложения принять закон против хамства, заявил: наказание для чиновников, которые хамят, должно быть строже, чем для обычных граждан. А хамящих чиновников «нужно выметать из органов власти и управления».

Напомним также, что 29 января Путин отправил в отставку по утрате доверия главу Чувашии Михаила Игнатьева. Перед этим чиновника исключили из «Единой России». Незадолго до этого губернатор призвал «мочить» неугодных журналистов и блогеров, а на церемонии передачи МЧС новых пожарных машин заставил пожарного подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами.

По инф. rosbalt.ru

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