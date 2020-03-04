В Конституции будут Бог и СССР. И жизнь наладится?

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Одна из поправок, внесенная президентом РФ Владимиром Путиным ко второму чтению в Госдуме закона об изменениях Конституции, предполагает упоминание в российском Основном законе бога (именно так, со строчной буквы, вопреки уважительной традиции - прим. МГ). Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Также в поправках есть пункт о русском народе как государствообразующем. Еще одна поправка — закрепление в Констиутции запрета для муниципальных служащих иметь иностранные счета и гражданство. Кроме того, есть пункт о запрете действий, направленные на отчуждение территорий России.
В свою очередь, вице-спикер Петр Толстой добавил, что в поправках есть предложение о признании брака союзом мужчины и женщины.
Еще одно предложение — внести в Конституцию положение о том, что не допускается умаление подвига народа в Великую Отечественную войну, предложено также прописать в Основном законе правопреемственность РФ от СССР.
Кроме того, внесена поправка, согласно которой дети являются «важнейшим достоянием» России, а государство создает условия, способствующие всестороннему развитию молодого поколения.
Еще одна поправка закрепляет использование русского языка на всей территории страны, но дает республикам право республикам устанавливать национальные языки в качестве государственных.
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте. Об этом сообщает ТАСС.
Предлагается добавить поправку в главу 3 основного закона, она станет частью новой статьи 67.1. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в тексте.
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Как ко всему этому относиться? Ну, во-первых, искренне взвешивать личное отношение - а не подстраиваться под чью-то диктовку. Все-таки, такие материи как "Бог" - это очень личное: кто-то верит, кто-то - вполне принципиально нет (ведь Россия - еще недавно страна повального атеизма, да еще и верховные божества у разных народов разные). Во-вторых - все-таки, лучше бы взвешивать возможные негативные последствия красиво звучащих слов. Вот, скажем - люди, для которых светский характер государства принципиален (и чьи личные предки ни в каких богов вообще не верили за последние 3-4 поколения) - а вдруг они обидятся? Они будут вычеркнуты из политической жизни, станут чувствовать себя гражданами второго сорта? Доведет ли это до добра? Вопросов тут миллион...
А в-третьих, и это главное: станет ли от упоминания таких философских и дискуссионных материй - жизнь в стране более комфортной, стабильной, предсказуемой? Будет ли расти экономика (а это наши пенсии и зарплаты молодежи!), будет ли развиваться наука, станет ли спокойней на улицах? Все это - темы для работы власти, а вовсе не для богов. И Конституция - как раз и должна бы регламентировать работу власти и способы контроля над ней со стороны общества (чтобы не зарывалась и не витала в облаках).
Одна из поправок, внесенная президентом РФ Владимиром Путиным ко второму чтению в Госдуме закона об изменениях Конституции, предполагает упоминание в российском Основном законе бога (именно так, со строчной буквы, вопреки уважительной традиции - прим. МГ). Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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