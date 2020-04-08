В казне российской денежки есть... но не про нашу честь?!

Депутат от КПРФ с Алтая Мария Демина обратилась к Путину с призывом выдать россиянам по 50 тысяч рублей в связи со сложной экономической ситуацией из-за коронавируса. США и Европа уже пошли по пути единовременной денежной помощи своим гражданам.

В России идею коммунистки живо подхватили в соцсетях, но вот власти предпочли отмолчаться, если только не считать реакции мэра Москвы Сергея Собянина, который посетовал, что от таких выплат «бюджеты треснут». Экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев рассказал, есть ли у государства такие деньги и почему их не выдадут гражданам.

– Игорь Алексеевич, «треснут ли бюджеты» на самом деле?

– Если посчитать по 50 тысяч каждому из расчета всего населения страны в 146,8 млн граждан, мы получим 7,5 трлн рублей. А у нас в ФНБ (Фонд национального благосостояния) 12,9 трлн рублей – как раз 1 апреля он резко увеличился, так как в него перевели деньги за прошлый год. То есть у нас и по 70-80 тысяч раздать хватит каждому. Но на мой взгляд, это неправильно. Есть целые отрасли, у которых пока нет никаких особых проблем. Возьмите ту же госслужбу, бюджетников, военнослужащих — там зарплаты как выдавались, так и выдаются, аккуратно переводятся.

А есть отрасли, где люди действительно остались без работы — туризм, общепит, культура, все самозанятые. Они действительно нуждаются в помощи. Надо выделить людей, которые работали в наиболее пострадавших отраслях и которые остались без доходов. Таких, я думаю, будет где-то 20-30 миллионов человек. И помогать следует целенаправленно им.

– Но и о них пока речи не идет...

– А это было бы правильно даже с точки зрения экономики, а не только социальной поддержки граждан. Есть отрасли, которые могут генерировать спрос — это продажа продуктов питания, фармацевтическая отрасль, сельское хозяйство. И государству выгодно поддерживать спрос в этих отраслях. А чтобы был спрос, нужны деньги. Значит, надо дать людям средства, чтобы они своими покупками поддержали эти важные сферы. Тогда экономика все равно сожмется, но она останется работоспособной.

– Так почему же российские власти не дают деньги людям? В чем вы видите причину?

– Все ждали, пока денег в ФНБ будет больше 7% от ВВП. Это примерно 8 трлн рублей. Вот, наконец, там оказалось столько много денег. А почему так этого ждали? Потому что, когда сумма превысит этот порог, средства ФНБ можно тратить на разного рода проекты. И эти триллионы рублей уже фактически поделены – за этими деньгами уже негласная очередь стояла, чтобы распихать их по разным мегапроектам. Но тут наступил кризис, и все завопили: «Людям дайте денег! Вон у вас их сколько!» А на это никто не рассчитывал.

Наверное, на большие деньги есть и большие планы и никто, конечно, не ожидал подобных проблем, которые принесет с собой коронавирус. Только это все высокие материи. А как реально выживать тем, чья работа пока закрылась, и нет никаких накоплений, действительно непонятно. Хорошо, если растут маленькие дети (тут обещана поддержка) и имеются родственники (с голоду ведь не дадут умереть). А если ни того, ни другого, то КАК?..

Вот, к слову, публикации по событиям в экономике:

И напомним о коронавирусе, который столько бед уже натворил:

Sobesednik.ru

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