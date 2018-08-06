В Грузии решили легализовать марихуану. Протесты неизбежны!

Протест против решения о легализации в Грузии употребления марихуаны, принятого Конституционным судом Грузии, пройдет в понедельник, 6 августа перед зданием суда. Акцию благословил митрополит Батумский и Лазский Дмитрий.

«30 июля Конституционный суд принял антигосударственное решение и открыл нашим детям дорогу в ад», — говорится в объявлении, опубликованном на странцие епархии в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что «обкуренные» люди «не смогут быть отцами и матерями, что обусловливает деградацию и уничтожение нации».

Кроме того, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II также высказался против решения Конституционного суда, назвав его «большой ошибкой». Во время проповеди в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси Илия II назвал отмену административных санкций за использование марихуаны «враждой к нации».

30 июля Конституционный суд Грузии объявил употребление марихуаны «сферой, защищенной правом на свободное развитие личности» и вынес решение о том, что административная ответственность за него противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии. Решение Конституционного суда, практически легализующее потребление в Грузии марихуаны, вызвало неоднозначную реакцию во властных структурах и среди населения страны.

По инф. rosbalt.ru

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