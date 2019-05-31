В еще одном американском штате запрещают аборты

В штате Луизиана палата представителей местного парламента вслед за сенатом одобрила закон, запрещающий аборты с шестой недели беременности. Законопроект поддержали 79 депутатов, против проголосовали 23. Губернатор подписал закон... Теперь предстоит юридическая коллизия (это вступает в противоречие с законодательством федеральным). Но еще более значимо - проблема абортов и их допустимости остается на повестке дня не только в России.

Шестая неделя считается моментом, когда можно различить сердцебиение плода. Противники законопроекта отмечают, что на этот момент женщины зачастую могут даже не знать, что беременны.

Губернатор штата Джон Эдвардс решил подписать (т.е. утвердить) этот закон. При этом его позиция по вопросу расходится с позицией национального руководства его собственной Демократической партии.

Ранее аналогичные закпреты были одобрены в Джорджии, Кентукки, Миссисипи, Огайо, Алабаме и Миссури.

Предполагается, что новый закон Луизианы будет оспорен в суде, как и другие подобные законы, поскольку он противоречит решению Верховного суда США от 1973 года по делу «Роу против Уэйда», которым аборты были легализованы на федеральном уровне.

Но оставим американцам самим разбираться в создавшейся правовой коллизии (в демократических странах такое случается - и так или иначе регулируется, пусть и не без скандалов). Тут важно понять следующее:

— В отличие от России, проблема абортов в США не носит характер "борьбы за демографию" (у нас в Отечестве даже РПЦ в первую очередь говорит о необходимости "рожать ради прироста населения", как будто речь идет, извините, о племенном скоте);

— Южные американские штаты — традиционный оплот консерватизма и религиозности, поэтому там многие граждане и политики совершенно искренне убеждены в необходимости прекращения "убийства нерожденных душ";

— Моральная проблема абортов — действительно еще не решена однозначно во всем мире, религиозные и общественные дискуссии на сей счет вспыхивают постоянно;

— Большинство абортов в России (и, соответственно, сама проблема) — имеет слабое отношение к морали и религии. Это проблема низкой сексуальной грамотности части подростков и молодежи (а ваших внучек научили предохраняться?) — но, в основном, это проблема экономическая. Низкие доходы населения, разрыв между богатством и бедностью в стране — делают содержание новых детей проблемой для многих семей. Это как с проблемой алкоголизма: да, человек решает сам погружаться в эту пучину — но часто его толкают туда безысходность и беспросветность существования, когда нет ни работы, ни перспектив для развития.

Наладится экономика в стране, выправится материальное благосостояние семей - можно будет уподобиться американцам и рассуждать о высоких материях сохранения невинных нерожденных душ. А до тех пор заставлять молодых "залетевших" дурех рожать детей - это означает плодить новую нищету.

А что думаете вы?

По инф. rosbalt.ru

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