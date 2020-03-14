В борьбе с коронавирусом все «средства» хороши?..

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В интернете появился видеоролик, на котором группа из нескольких пожилых женщин «обкуривает» улицу против коронавируса.
«Мы сейчас будем бороться с коронавирусом, чтобы он не попал в нашу Россию», — объявила лидер данной акции перед тем, как показать на камеру необходимый ритуал.
Сразу после вступления женщины начинают совершать круговые движения руками, в которых виднеются подпаленные бумажные листки.
«Вправо три раза, влево три раза. Обкуриваем коронавирус. К нам он не придет!» — констатируют участницы ритуала.
Одним из первых видео опубликовал YouTube-канал «Отряды Путина Soc Sprav», однако к настоящему моменту оно «развирусилось» на десятки других каналов и платформ.
Конечно, здравомыслие включив, вряд ли можно надеяться на то, что от грозной заразы спасут магические пасы руками и «обкуривательные» техники пенсионерок. Но кому-то, возможно, так будет легче справиться с тревожным настроением по поводу коронавируса. Да и активная деятельность тоже пойдет на пользу при спасении от тягостных мыслей.
А вообще есть и другие способы противостоять инфекции и актуальная информация в целом про вирус тоже. Это уже из уст специалистов:
- Роспотребнадзор из-за распространения коронавируса рекомендует воздержаться от посещения общественных мест. Кроме того, рекомендуется использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа, и избегать близких контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Также рекомендуется тщательно мыть руки, дезинфицировать гаджеты, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.
- В отчете о работе международной миссии Всемирной организации здравоохранения в Китае по проблеме изучения коронавируса говорится, что наиболее подвержены риску тяжелого протекания болезни, связанной с новым коронавирусом, и смерти люди старше 60 лет, а также те, у кого есть гипертония, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания и рак. Среднее время от начала заболевания до клинического выздоровления для легких случаев составляет приблизительно две недели.
- Всемирная организация здравоохранения назвала различия между симптомами коронавируса и гриппа. В ВОЗ отметили, что заболевания отличаются скоростью распространения. У гриппа инкубационный период в среднем длится три дня, а у нового коронавируса — пять-шесть дней. При этом больной гриппом может заразить больше людей, чем больной коронавирусом. Кроме того, врачи выяснили, что дети чаще взрослых болеют гриппом, но реже — коронавирусом. Также установлено, что в 15% случаев заражения коронавирусом болезнь протекает тяжело, смертность составляет 3-4%. В случае с гриппом эти показатели ниже.
Sobesednik.ru
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