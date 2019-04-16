В Армении спорят о возможности запрета российских телеканалов

Трансляция телеканалов РФ на территории Армении не должна ограничиваться, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Он прокомментировал ранее прозвучавшее в парламенте заявление о том, что некоторые российские телепередачи содержат «антиармянский» контент.

«Любая телекомпания и любое государство должны четко осознавать, что есть некоторые грани корректности. И эти грани нужно соблюдать. Но никто не собирается ограничивать чье-либо право на выражение мнения», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

Ранее депутат от правящего блока «Мой шаг» Нарине Тухикян заявила, что некоторые передачи телеканалов «Мир», «Россия» и «Первый канал» содержат разжигающие ненависть к армянам программы. В связи с этим она задала вопрос о возможности ограничения или отключения от вещания подобных телепередач.

В ответ, глава Национальной комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян привел в пример Украину, Молдавию и Грузию, подчеркнув, что такой опыт Армении не нужен.

По инф. rosbalt.ru

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