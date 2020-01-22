В Америке еврейская организация составила рейтинг "стран-антисемитов"

Американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация «Антидиффамационная лига» провела опрос в 14 европейских странах, чтобы выявить уровень негативного отношения к еврейским группам.

По данным AP, результаты исследования помогли составить рейтинг стран, в которых более всего развиты антисемитские настроения.

Первое место в списке заняла Польша, где уровень антисемитизма вырос на 11% с 2015 года (до 48%).

На втором месте оказалась Украина (46% и еще больший рост за последние четыре года). Третью строчку заняла Венгрия, где 42% опрошенных негативно настроены по отношению к евреям.

Участники вопроса отвечали, считают ли они определенные негативные стереотипы «вероятно правдивыми» или «вероятно ошибочными». Как оказалось, более всего «антисемитов» беспокоит слишком обширное влияние евреев в бизнесе и властных структурах.

14 января украинские власти ответили внешнеполитическому ведомству Израиля, упрекнувшему Киев в прославлении ответственных за убийства евреев. МИД Украины заявил, что осуждает «любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти прилагают усилия для борьбы с их проявлениями».

По инф. rosbalt.ru

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