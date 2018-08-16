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Утечка инфрмации: "недопенсионерам" пообещают сохранить нынешние льготы (какие уж есть)
По инф. rosbalt.ru   
16 Августа 2018 г.
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Возрастные критерии по льготам для пенсионеров могут остаться прежними, несмотря на грядущее повышение пенсионного возраста

По информации СМИ, в правительстве и регионах прорабатывается возможность сохранения льгот в рамках действующего возраста выхода на пенсию. По мнению одного из собеседников, близких к правительству, вероятно, что такая мера будет предложена в поправках ко второму чтению законопроекта, которое состоится осенью. Все поправки ко второму чтению будут проработаны в аппарате правительства, добавил собеседник.

По его словам, сохранение льгот, права на которые возникают при нынешних сроках выхода на пенсию, в тех же возрастных границах не потребует дополнительных источников финансирования, это — «самый легкий из вопросов»: льготы финансируются из бюджетов регионов, которые просто сохранят финансирование на прежнем уровне.

По инф. rosbalt.ru

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