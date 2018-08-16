Утечка инфрмации: "недопенсионерам" пообещают сохранить нынешние льготы (какие уж есть)

Возрастные критерии по льготам для пенсионеров могут остаться прежними, несмотря на грядущее повышение пенсионного возраста.

По информации СМИ, в правительстве и регионах прорабатывается возможность сохранения льгот в рамках действующего возраста выхода на пенсию. По мнению одного из собеседников, близких к правительству, вероятно, что такая мера будет предложена в поправках ко второму чтению законопроекта, которое состоится осенью. Все поправки ко второму чтению будут проработаны в аппарате правительства, добавил собеседник.

По его словам, сохранение льгот, права на которые возникают при нынешних сроках выхода на пенсию, в тех же возрастных границах не потребует дополнительных источников финансирования, это — «самый легкий из вопросов»: льготы финансируются из бюджетов регионов, которые просто сохранят финансирование на прежнем уровне.

Ранее правительство предложило законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Документ прошел первое чтение в Госдуме 19 июля.

Законопроект вызывает бурное возмущение многих граждан и экспертов (признавая существование реальных проблем с наполнением ПФР, они предлагают рассматривать их как комплексную экономическую задачу государства - а также гарантировать населению вложния средств в улучшение ситуации со здравоохранением и качеством жизни)

Первоначально власти, очевидно, хотели "заболтать тему" и не допустить особых ее обсуждений, придерживаясь позиции "берите что дают, а то и этого не будет" (примерно так высказался на днях Вячеслав Володин, четвертое лицо в государстве и один из самых "видных единороссов").

Но под давлением общественности (особенно в регионах, где остра политическая ситуация и "Единой России" светит разгром на предстоящих в сентябре местных выборах), власти допускают все более критическое обсуждение темы. Так, в Иркутской области с прямой критикой проекта выступил кандидат от ЕР на выборах, представитель крупного агрохолдинга Степан Франтенко.

По инф. rosbalt.ru

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