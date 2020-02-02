Украина: русский язык проиграл окончательно?

С принятием закона о среднем образовании на Украине падут последние редуты радетелей «великого и могучего». Да и защитников у него у соседей осталось не так много.

«Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить на русском — отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины. Люблю ее и не хочу быть частью другой», — это слова Владимира Зеленского из интервью ТСН, правда, сказаны они были пять лет тому назад. Став президентом, говорить что-то подобное экс-комик уже не решается. Впрочем, еще будучи кандидатом, Зеленский начал ратовать за мову. Это понятно: под «русским знаменем» победить было нереально.

Справедливости ради нужно отметить, что при Зеленском кампания против русскоязычных серьезно снизила обороты, «ведьм перестали сжигать на площадях», но сколько-нибудь серьезной поддержки и защиты на госуровне русский не получил. Хотите разговаривать? Разговаривайте. Дома, в кругу семьи. В качестве второго «почти официального» Зеленский «разрешает» русский лишь для Донбасса, если он вернется в лоно Украины. И то — подумать нужно.

На остальной территории страны сегодня крайне редко услышишь от чиновника пару слов на русском даже в Одессе, не говоря уж о Львове (разве что в курилке, но не в кабинете). А переписку и документацию уж точно положено вести українською.

Много чего сделано для укрепления государственного языка на зконодательном уровне, и вот уже готов пасть чуть ли не последний «оплот» русскоязычных. 16 января Верховная рада приняла закон о среднем образовании. По сути, данным документом окончательно ликвидируются русские школы. Президентом он пока не подписан, но судя по тому, что по стране не покатились массовые протесты, способные кардинально раскачать ситуацию, — скоро подпишет.

Действительно, «русская община» возмутилась не слишком сильно. На днях в очень русском Харькове прошло сразу два митинга — один в поддержку родного языка, другой против его инициаторов. Активисты слегка помутузили друг друга, и были разогнаны полицией. Масштаб этой акции с другими чуть ли не ежедневными протестами просто не сравним, как и с тем, как сражались за русский язык в 2014-м

Да, конечно, «пророссийские» партии пытаются пиариться на этой проблеме, депутаты от «Оппозиционной платформы» даже зарегистрировали проект постановления Рады об отмене ею же принятого закона. «Мы видим, что мы не одни в этой борьбе», — заявил один из лидеров «оппозиционеров» Юрий Бойко. Точно не одни — вон, в Харькове счет аж на сотни идет. Кстати, во время голосования по закону в Раде нажали кнопку «против» лишь... трое «оппозиционеров». Остальные или воздержались или не голосовали. Всего же «за» высказались 327 депутатов при минимуме в 226 голосов.

В двух словах о положениях закона, взволновавшего (хотя, получается, не очень сильно) русскоязычных. По сути, возможность изучать на русском не только сам русский, но и всякие химии с физиками останется только в частных школах, доступных для состоятельных родителей. Тут явно пахнет политикой, потому как, например, для «коренных народов Украины, не имеющих своего государства и лишенных возможности жить в своей языковой среде» (крымских татар) учиться на родном языке можно с 1 по 11 (12) класс, одновременно изучая украинский.

Для школ нацменьшинств, «представленных» в Евросоюзе (поляки, румыны и прочие), есть другая модель. В начальной школе — полностью родной язык, с пятого класса не менее 20% объема учебного материала должно преподаваться на украинском с увеличением к 9 классу до 40%. Безусловно, это реверанс бузотерам-венграм и частичное исполнение пожеланий Венецианской комиссии. Частичное — потому как такого деления нацменьшинств на «чистых и нечистых» быть не должно.

Но самая безжалостная модель — для всех остальных, в том числе и русскоговорящих. Обучаться на русском можно будет в начальной школе, осваивая при этом украинский, с 5 класса — 80% времени придется учиться на мове. Оставшиеся 20% поделятся между ликбезом по самому русскому языку и факультативом по русской литературы.

Вообще-то процесс этот был запущен не вчера, наиболее активную роль в украинизации образования сыграл в свое время президент Ющенко. При Януковиче ее слегка притормозили, а при Порошенко сломали баланс окончательно. У Зеленского сегодня, возможно, даже выбора особого нет — обратить процесс вспять не в его силах.

«Если сейчас вдруг вернуть преподавание предметов на русский, то нынешние дети даже не поймут условий задания, — комментирует ситуацию социолог Олег Пухарцев. — Вопреки мифам, физику и химию, как оказалось, можно прекрасно учить на украинском. Поначалу это многих раздражало, с этим боролись, „ложились на рельсы“, потом привыкли настолько, что перестали замечать „неудобства“ и считать это проблемой — есть куда более насущные».

Уже пара поколений школьников прошли через младшие и средние классы, не зная преподавания на других языках, отмечает Пухарцев. Оставшиеся русские школы сначала пользовались «спросом», но поскольку преподавание в колледжах и институтах также переходило на государственный язык, родители начали переводить детей в украинские. Правда, сами школы стали куда слабее, чем в советские времена, но это вряд ли зависит от языка преподавания.

«Русский язык уже совершенно точно проиграл украинскому, если только, конечно, завтра страна не развалится окончательно, — полагает Олег Пухарцев. — Конечно, он не уйдет из жизни украинцев быстро и внезапно — слишком долго проникал во все сферы. Но из-за „изъятия“ его из школы станет, надо полагать, языком „малограмотных“ людей — куцым, „грязным“. По сути, займет место суржика, распространенного на закате СССР в восточных областях советской Украины».

Из собственного опыта: мои дети, которым сейчас по 16 лет, как раз попали в струю «антирусской» кампании. В школе уроки русского (и это на Днепропетровщине) часто заменяли другими предметами, и ребята безбожно смешивали русские буквы с украинскими. Относительно грамотно писать они научились в чатах и соцсетях, где в молодежной тусовке было «не модно» использовать украинский, а делать ошибки считалось «лоховством и лузерством».

Будет ли новое поколение учить русский в соцсетях — уже вопрос, мода меняется. Популярный и в молодежной среде Владимир Зеленский определенно задает новый тренд.

По инф. rosbalt.ru

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