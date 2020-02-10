Украина обещает выполнять обязательства по защите нацменьшинств

Украина не будет затягивать процесс разработки и принятия закона о национальных меньшинствах, заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, документ будет зарегистрирован в Верховной раде, как только министерство культуры завершит над ним работу. При этом процесс затягиваться не будет.

Министр подчеркнул, что понимание закона не нужно сводить только к языковой составляющей, хотя он предусматривает функционирование украинского языка как государственного.

«Речь идет о проекте закона о национальных меньшинствах, не о языках национальных меньшинств», — цитирует его УНИАН.

Кулеба также подтвердил приверженность Украины своим международным обязательствам в сфере защиты национальных меньшинств.

Напомним последние наши сообщения из бывшей УССР, где идет мучительный и противоречивый поиск способа построить национальное государство:

По инф. rosbalt.ru

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