Украина надеется вернуть контроль над Донбассом и уповает на ООН

Украина не должна потерять свои территории или суверенитет после завершения конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов (ох, дождаться бы хотя бы завершения стрельбы в этом неспокойном регионе! - прим. МГ).

Украинский чиновник отметил в эфире телеканала «Украина 24», что президент Владимир Зеленский «прикладывает все усилия», чтобы вооруженное противостояние прекратилось.

Накануне Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе. Киев сообщил о гибели украинские военные, а в ЛНР сообщили, что в результате минометных обстрелов пострадали жилые дома в населенных пунктах Зайцево, Кировск и Донецкий.

Напомним, новости из неспокойного региона - тревожат каждый день (а самим новостям даются очень разные толкования - в Москве и в Киеве):

Генассамблея ООН на своем заседании в четверг обсудит ситуацию на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сказано в сообщении украинского МИД.

В повестке этот пункт обозначен как «Ситуация на оккупированных территориях Украины».

Киев назвал грядущие дебаты «важным событием в усилиях Украины по противодействию продолжающейся агрессии РФ и деоккупации части территории нашего государства».

По инф. rosbalt.ru

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