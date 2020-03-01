Учитель: кругом виноват, один виноват... Разве это правильно?

Для педагога, на которого государство и родители взвалили всю ответственность за образование и воспитание детей, грубость школьного хулигана — не такая уж проблема.

В России хотят ввести штрафы за оскорбление учителей. Родителям, чьи дети ведут себя по-хамски, ошибки в воспитании могут обойтись в пять тысяч рублей.

«Давно пора!» — воскликнули многие педагоги, узнав об инициативе. Но это, конечно, первая реакция — вполне естественная после всех скандалов, которые мы в избытке наблюдали в последнее время. По здравом размышлении, само собой, энтузиазма поубавится. Достаточно просто задаться вопросом, способна ли новая мера что-то существенно улучшить во взаимодействии учителей, детей и их родителей.

Варианта, собственно, два. Либо участники конфликта погрязнут в бесконечных разбирательствах, либо учителя будут только пугать хулиганов своим правом на защиту — как грозят сейчас постановкой на школьный учет или комиссией по делам несовершеннолетних.

Реальные шансы педагогов выиграть иски за оскорбление стремятся к нулю. Как показывает российская судебная практика по подобным делам, доказать, что тебя именно оскорбили, крайне сложно. За обидчиком буквально придется ходить с диктофоном, собирать армию свидетелей — да на это жизнь положить можно! И ладно бы еще был смысл. Но ведь вряд ли родители все поймут и займутся перевоспитанием детей. Скорее всего, они задумаются о мести — и начнется локальная война.

Разумеется, это не значит, что педагогов не надо защищать. Но оскорбления — не главная их проблема. Больше всего учителя нуждаются в защите от навязывания им единоличной ответственности за образование и даже воспитание всех без исключения детей.

Сегодня сложилась парадоксальная ситуация. Ученик может не ходить на уроки, или ходить, но ничего не делать, или делать, но не то, что нужно — а в ответе за его успеваемость будут учителя. Да, по закону об образовании (Ст. 44), ответственность разделяют и родители, но на практике многие из них с себя давно ее сняли. И речь не только о каких-то неблагополучных, маргинальных семьях.

Обычное дело: родители в разгар учебного года увозят школьника в условную Турцию на две недели. Все это время ребенок не занимается и, естественно, отстает. А потом мама как ни в чем ни бывало заявляет педагогам, что деточке должны помочь, объяснить что-то там после уроков.

У нас любят кивать на прогрессивный Запад, на цивилизованную Европу. Так вот, в Германии, Франции, Швеции такая ситуация невозможна. Там в аэропорту или на вокзале семью могут и задержать, если ребенка повезли на отдых не в дни каникул. За такое даже на немалый штраф попасть можно. А в России у огромного числа школьников свободная посещаемость по неведомым «семейным обстоятельствам». При этом с педагогов требуют, чтобы такие ученики тоже сдали ОГЭ и ЕГЭ на «четыре».

Не меньше сложностей возникает и с так называемыми гиперактивными детьми. Ребенок неспособен сосредоточиться, он все время болтает и не может спокойно посидеть хотя бы несколько минут — но педагог обязан и его научить, и остальных детей не ущемить в праве на образование. Хотя очевидно, что если один ученик требует повышенного внимания, остальные будут им обделены. А родители лишь разводят руками: вы ж понимаете, это такая особенность. Им говорят, что гиперактивность корректируется режимом, курсами витаминов и гаджет-контролем, — в ответ они смотрят на учителя как на доктора Менгеле.

А дети с другими особенностями? Дисграфия, дислексия, дискалькуляция, задержка психического развития, умственная отсталость... Педагоги обязаны благополучно выпустить детей с любыми нарушениями. Родители при этом часто не помогают никак. Они игнорируют занятия с психологами, логопедами, дефектологами, некоторые даже по разу их обойти не хотят, чтобы получить справку, которая может дать ребенку поблажки на экзаменах. При этом родители защищены: они имеют право скрывать диагнозы, даже если речь идет о шизофрении, или вообще не обследовать детей, если им так комфортнее. Педагог не защищен ничем.

Да еще, не дай бог, начнется травля кого-то из учеников. В современной школе это явление, кажется, не очень распространено. Но ведь все равно бывает. И учитель, само собой, должен занять позицию, принять меры. А что тут сделаешь, если зачинщик — весь из себя личность, и слова ему не скажи, и родители в один голос кричат, что у них хороший, воспитанный ребенок с тонкой душевной организацией? Как педагогу защитить от задиры других детей? И как уберечь себя от возможных обвинений в бездействии?

Усиливать и при случае монетизировать родительскую ответственность за образование и воспитание детей — дело важное. Но нужно говорить об ответственности в широком смысле, а не сводить все к очередным штрафам и репрессивным законам. Оскорбление чувств верующих, оскорбление власти... теперь вот и педагогов.

Кругом и так уже одни униженные и оскорбленные. Общество от этого здоровее точно не становится.

***

Очень много стало в школах возникать конфликтных ситуаций. И если раньше «разборки» между учителями и учениками носили единичный характер и были из ряда вон выходящим случаем, то теперь информация о стычках детей и взрослых, иногда и несущих угрозу здоровью и жизни, всплывает то здесь, то там. В школьные стены, к сожалению, проникли многие негативы нашего общества: расслоение по материальному достатку, бездуховность, озлобленность, жестокость, нетерпимость и т.д. Все это в итоге не делает людей добрее и лучше. Конфликты на такой благодатной почве, увы, могут только продолжаться. И меры, чтобы подобное искоренить, конечно, нужны. А время покажет, будет ли задуманное полезным и найдется ли при принятии решений такая нужная всем золотая середина.



По инф. rosbalt.ru

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