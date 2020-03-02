Убийство Влада Листьева: узнаем ли мы когда-нибудь имя заказчика?

1 марта 1995 года в подъезде своей пятиэтажки был убит любимец телезрителей Владислав Листьев.

К 25-й годовщине гибели Листьева фильм о нем вышел не только на «Первом канале» (вполне традиционная работа – как это принято называть на ТВ, формат), но и на YouTube – сразу два видео авторства Алексея Пивоварова и Ксении Собчак.

Последний факт вполне знаковый: когда Листьев уже стал Листьевым и так ненадолго возглавил ОРТ, видеохостинга не было и в помине. А теперь именно благодаря YouTube многие вспоминают, а кто-то, может, впервые узнает, о телеведущем, убийство которого стало для страны настоящим шоком.

Соведущий «Взгляда» Евгений Додолев, прекрасно знавший Владислава Листьева, но не снявшийся ни у Пивоварова, ни у Собчак, по просьбе Sobesednik.ru сравнил два фильма. И ответил на главный вопрос о том, узнаем ли мы когда-нибудь имя заказчика убийства.

«Этот "счастливый человек" потерял двух детей»

– Фильмы Пивоварова и Собчак – небо и земля, – говорит Евгений. – Собчак молодец, что вытащила Флярковского и провокационно развела некоторых спикеров на нежелательные откровения, ибо снимать начинала до того, как говорящий осознавал, что слово «мотор» произнесено не будет. В ситуации разговора, мыслимого как «с глазу на глаз», некоторые свидетели эпохи вдохновенно фантазировали, что не без иронии отметил Эрнст, помянув выражение «лжет как очевидец». Ну а еще она смонтировала куски, где спикеры как бы опровергали друг друга, что выглядело весьма забавно. Но в целом у фильма нет никакой структуры. Нет портрета героя, нет его истории. Поэтому утверждение Альбины Назимовой, что Листьев был «счастливым человеком», повисает в воздухе, если не знать, что жизнь его изрядно потрепала и что он потерял двух детей от разных жен. Кто-то сегодня этого может не помнить или не знать.

А вот у Алексея Владимировича работа профессиональная, как журналистика это на сто порядков круче. Обрисован контекст, лучше картинка, грамотные поясняющие титры. Но в кадре все те же старые (во всех смыслах...) лица, которые повторили то, что уже сто раз рассказывали. Забавно, что Любимов и в том, и в другом фильме не просто повторяет одно и то же и практически слово в слово, но даже сидит в кадре в той же обуви и кофте! Словно снимали в один день...

– Вас приглашали в эти фильмы? Почему вы не участвовали ни в том, ни в другом?

– Пивоваров приглашал, но меня в то время не было в Москве. А Собчак не приглашала. И было бы странно, если бы она это сделала, поскольку я никогда не скрываю своего отношения к тому, что она делает. Я не считаю это журналистикой.

«Дело Листьева – хороший козырь власти не только против Лисовского»

– Главной неожиданностью для зрителей стали, пожалуй, слова вдовы Листьева Альбины Назимовой. Она рассказала, что Александр Любимов, называющий себя другом Влада, другом ее мужу совсем не был. Любимов, наоборот, страшно завидовал Листьеву – из-за денег, успеха. Это правда?

– Совершенно верно, и это знают абсолютно все спикеры, которые снялись в обоих фильмах. Даже странно, что, кроме Назимовой, этого никто не решился озвучить. Насколько помню, в последний год жизни Влада они с Любимовым даже не здоровались. Градус взаимной ненависти был очень велик. Я думаю, был даже выше, чем градус неприятия между Любимовым и Бодровым.

– Оба фильма намекают, что дадут ответ насчет имени заказчика, но звучат все те же предположения – то ли Бадри Патаркацишвили, то ли Борис Березовский, то ли Сергей Лисовский. Как вы думаете, заказчик убийства Влада Листьева когда-нибудь будет назван?

– Я думаю, что нет. Дело Листьева – хороший козырь для власти. Этот козырь можно разыграть против любого игрока, который по касательной проходил по этому делу. Не только против Лисовского, главного подозреваемого, но и против любого из олигархов, кто имел отношение к телевизионной рекламе. Поэтому такой козырь лучше придержать в рукаве, чем отыграть его и поставить точку.

Я изучал материалы дела и могу сказать, что мотивы были у очень многих. И если следовать логике римского права и задаться вопросом «кому выгодно?», ответ приведет к внушительному списку социально значимых персонажей.

А когда я три года назад готовил книгу к 30-летию «Взгляда», писатель Марина Юденич, которая в момент назначения Листьева занимала тот же пост, что ныне Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ), достаточно толсто намекнула на еще одну версию: «Если бы я взялась писать роман о гибели известного журналиста в предлагаемых обстоятельствах, то много внимания уделила бы его личной жизни. И женщинам, которые были рядом».

– Какой версии убийства Листьева придерживаетесь лично вы?

– Версии – дело следователей. Полной информацией, полагаю, не владеет никто. Я же считаю, что Влада убили те самые лихие девяностые, по которым многие сейчас тоскуют.

Да, это было время непредсказуемых возможностей, но и эпоха неоправданных рисков.

Не исключаю версию, что рассказал мне подполковник ФСБ Литвиненко в приемной ЛогоВАЗа. Это похоже на правду: Влад стал задавать вопросы относительно инициативы Бадри и Бориса по коммерциализации рекламных потоков, и они решили его припугнуть и на какое-то время вывести из игры. Но ни в коем случае не убивать – он их устраивал, хотя Борис Абрамович [Березовский] видел на посту гендиректора ОРТ Ирену Лесневскую (Кремль, кстати, ставил на Сагалаева, но на АП олигархи в ту поры клали с прибором). А исполнителей выбрали некомпетентных, и те перевыполнили задание.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

«Влад образца 1989-го и Владислав Николаевич версии 2.0 (начала 1995-го) – два совершенно разных человека»

– Если оставить традиционные юбилейные поклоны, то вы замечаете, что интерес к Листьеву падает с каждым новым «прошло ещё 5 лет»?

– Конечно. Да и сам Листьев прекрасно понимал, что от журналистского труда ничего не остается. Поэтому Влад жив лишь в памяти профессионального сообщества. А широкая публика о нем давно забыла, что закономерно. Мы – «дети минут», как пел Цой. Мы не производим ничего вечного.

Но что меня по-настоящему огорчает, так это неадекватная оценка перестроечной журналистики. «Взгляд», лицом которого был Влад (хотя его убили вовсе не как взглядовца и журналиста, а как коммерсанта), обвиняют и в развале СССР, и в лицемерии, и в корысти. Хотя я помню, что это был чистый драйв и абсолютно искреннее желание сделать страну и мир лучше. Это самый лучший, чистый, пассионарный период отечественной журналистики, вне сомнений. Просто энтузиазмом журналистского цеха воспользовались люди поумнее, которые, в отличие от нас, знали как устроен мир. И мне по-человечески обидно за Листьева, когда я читаю, каким он, де, был негодяем и как, мол, любил деньги... ну, неправда это. Влад образца 1989-го и Владислав Николаевич версии 2.0 (начала 1995-го) это два совершенно разных человека.

Еще о нераскрытых тайнах давнего и недавнего прошлого — по ссылке для нашего пытливого и дотошного читателя.

По инф. sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...