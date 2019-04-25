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У России и КНР какая-то "особая точка зрения" на изнасилования во время войны
По инф. rosbalt.ru   
25 Апреля 2019 г.
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Совет Безопасности ООН 23 апреля проголосовал за резолюцию по предотвращению сексуального насилия во время военных конфликтов. Документ был предложен ФРГ. От голосования, по каким-то непонятным разуму причинам, воздержались Россия и Китай... Легко можно догадаться, какая буря возмущения поднимется во всем мире: получается, что Российская Федерация не считает изнасилования в ходе военных конфликтов запредельным грехом!

У России и КНР какая-то "особая точка зрения" на изнасилования во время войны

13 государств были «за», а Китай и РФ решили воздержаться, сказано в сообщении Службы новостей ООН.

Предваряя голосование, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что в резолюции содержатся механизмы по «обеспечению ответственности за такие преступления».

Воюющие стороны должны гарантировать, что тексты перемирий «содержат положения, квалифицирующие сексуальное насилие в конфликтных и постконфликтных ситуациях как запрещенный акт». Кроме того, противникам предписывается обеспечить конструктивное участие женщин в политических процессах».

Российский постоянный представитель Василий Небензя заявил, что его страна решительно осуждает сексуальное насилие в зонах боевых действий, но «искренне разочарована», что Совбезу не предложили консенсусный текст. По его словам, Москва и Пекин подготовили альтернативную резолюцию, но в итоге отказались ее предлагать.

...Вряд ли, конечно, Россия (да и Китай тоже) придерживаются благосклонной точки зрения на изнасилования в ходе военных конфликтов и оккупаций. Но со стороны выглядит это именно так: каким может быть "консенсус" (т.е. детальная договоренность, устраивающая всех) по поводу бесчеловечной мерзости? О каких "сексуальных нюансах", простите, требуется тут договариваться? Ау, граждане, представляющие Государство Российское на "дипломатических фронтах"! Вы бы хоть объяснили, в чем там закавыка, а то за репутацию страны как-то совсем неудобно!

По инф. rosbalt.ru

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