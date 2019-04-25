У России и КНР какая-то "особая точка зрения" на изнасилования во время войны

Совет Безопасности ООН 23 апреля проголосовал за резолюцию по предотвращению сексуального насилия во время военных конфликтов. Документ был предложен ФРГ. От голосования, по каким-то непонятным разуму причинам, воздержались Россия и Китай... Легко можно догадаться, какая буря возмущения поднимется во всем мире: получается, что Российская Федерация не считает изнасилования в ходе военных конфликтов запредельным грехом!

13 государств были «за», а Китай и РФ решили воздержаться, сказано в сообщении Службы новостей ООН.

Предваряя голосование, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что в резолюции содержатся механизмы по «обеспечению ответственности за такие преступления».

Воюющие стороны должны гарантировать, что тексты перемирий «содержат положения, квалифицирующие сексуальное насилие в конфликтных и постконфликтных ситуациях как запрещенный акт». Кроме того, противникам предписывается обеспечить конструктивное участие женщин в политических процессах».

Российский постоянный представитель Василий Небензя заявил, что его страна решительно осуждает сексуальное насилие в зонах боевых действий, но «искренне разочарована», что Совбезу не предложили консенсусный текст. По его словам, Москва и Пекин подготовили альтернативную резолюцию, но в итоге отказались ее предлагать.

...Вряд ли, конечно, Россия (да и Китай тоже) придерживаются благосклонной точки зрения на изнасилования в ходе военных конфликтов и оккупаций. Но со стороны выглядит это именно так: каким может быть "консенсус" (т.е. детальная договоренность, устраивающая всех) по поводу бесчеловечной мерзости? О каких "сексуальных нюансах", простите, требуется тут договариваться? Ау, граждане, представляющие Государство Российское на "дипломатических фронтах"! Вы бы хоть объяснили, в чем там закавыка, а то за репутацию страны как-то совсем неудобно!

По инф. rosbalt.ru

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