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У чиновников проснулся здравый смысл? Предложен мораторий на смертную казнь для еды!
|По инф. rosbalt.ru
|12 Июня 2019 г.
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Редкостное здравомыслие! Роспотребнадзор выступил с предложением обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу. Также предлагается обеспечить нормативную поддержку порядка использования пищевых отходов и невостребованных пищевых продуктов (отходов) как источников биоэнергетики.
Предложения ведомства обнародованы на сайте президентского Совета по правам человека, который в марте провел заседание по проблемам реализации нацпроекта «Экология» и «мусорной реформы».
Напомним, в России с момента введения «продуктового эмбарго» в 2014 году в ответ на западные санкции периодически уничтожают нелегально ввезенные в страну продукты из стран ЕС — «санкционку». Россельхознадзор с августа 2015 года по 1 апреля 2019-го уничтожил 27,6 тыс. тонн санкционки. Всего за этот период задержали 27,9 тыс. тонн санкционной продукции, в том числе 26,7 тыс. — растительной продукции и 1,15 тыс. — животного происхождения.
...С "враждебной едой сражаются сегодня по всей стране. И когда вокруг столько людей, живущих за чертой бедности, читать, слышать и смотреть о противостоянии человека и продуктовой "санкционки" без содрагания просто невозможно. Хорошие продукты, которыми можно было кого-то накормить, безжалостно идут под гусеницы бульдозера.
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