У чиновников проснулся здравый смысл? Предложен мораторий на смертную казнь для еды!

Редкостное здравомыслие! Роспотребнадзор выступил с предложением обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу. Также предлагается обеспечить нормативную поддержку порядка использования пищевых отходов и невостребованных пищевых продуктов (отходов) как источников биоэнергетики.

Предложения ведомства обнародованы на сайте президентского Совета по правам человека, который в марте провел заседание по проблемам реализации нацпроекта «Экология» и «мусорной реформы».

Напомним, в России с момента введения «продуктового эмбарго» в 2014 году в ответ на западные санкции периодически уничтожают нелегально ввезенные в страну продукты из стран ЕС — «санкционку». Россельхознадзор с августа 2015 года по 1 апреля 2019-го уничтожил 27,6 тыс. тонн санкционки. Всего за этот период задержали 27,9 тыс. тонн санкционной продукции, в том числе 26,7 тыс. — растительной продукции и 1,15 тыс. — животного происхождения.

...С "враждебной едой сражаются сегодня по всей стране. И когда вокруг столько людей, живущих за чертой бедности, читать, слышать и смотреть о противостоянии человека и продуктовой "санкционки" без содрагания просто невозможно. Хорошие продукты, которыми можно было кого-то накормить, безжалостно идут под гусеницы бульдозера.

Например, так на днях поступили в городе Себеж Псковской области. На местной свалке были уничтожены бульдозером свежие яблоки и помидоры из Белоруссии. Общий вес стертой с лица земли "санкционки" составил больше 25 тонн.

Видеоотчеты об уничтожении еды выкладываются и в Сеть. Так, в Саратове в феврале сотрудники таможни и Россельхознадзора уничтожили партию санкционного сыра. Через пару дней после "казни еды" в интернете появился в формате "видео" отчет о проделанной работе. Естественно, действо не оставило равнодушными пользователей социальных сетей, которые дали происходящему едкие комментарии.

По инф. rosbalt.ru

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