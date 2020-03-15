Тульский священник — против приюта для животных. Зоозащитники встревожены

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
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С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Зоозащитники обеспокоены планами нового священника монастыря в Тульской области ликвидировать приют для животных.
Как пишет «Интерфакс», 65 собак и 25 кошек, которые живут при Свято-Казанском женском монастыре в Колюпаново Тульской области, в скором времени могут лишиться крова.
По словам волонтера приюта Анны Максимовой, нынешняя настоятельница монастыря давала еду и кров всем животным, которых подкидывали в монастырь. «Матушке Евфросинии уже более 80 лет, она стала слаба здоровьем. Новый священник ополчился на проживающих в монастыре собак и кошек и обратился в администрацию с просьбой убрать собак, так как их якобы нечем и некому кормить», – рассказала Максимова. Она отметила, что монахини и прихожане справлялись с животными, однако, когда волонтеры привезли корм, новый священник отказался его принять. Волонтер сообщила, что нескольких собак уже увезли в неизвестном направлении, к оставшимся прекратили пускать людей, которые о них заботились.
Максимова призвала общественность и церковные власти не допустить закрытия приюта, и предложила всем, кто имеет желание и возможности, взять собак и кошек к себе.
Напомним, 1 января этого года в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Во многих регионах указывают на то, что средств на его реализацию не хватает.
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Приятная женщина-блогер из культурной столицы нашей страны ведет на платформе Яндекс Дзен канал «Солнце в кармане». В своей визитке она пишет, что является сама себе психологом и создает жизнь своей мечты.
Иногда в запланированный ход вещей жизнь вносит свои коррективы. К примеру, коронавирус. В связи с его шествием по планете Земля государства закрывают границы, отменяется проведение масштабных мероприятий и т.д. Не все ладно и в индустрии азарта. Мировой рынок испытывает некоторые затруднения из-за распространения вируса, так, временно закрываются разные игорные объекты.
"Согласно одному из исследований, в России значительно вырастет число мультимиллионеров. В том, что при этом сократится количество бедных, сомневается Счетная палата", - пишет немецкое издание Handelsblatt.
"(...) Ким Чен Ын дает немало поводов для карикатурных насмешек. У него лишний вес, странная прическа, причудливые наряды, и он совершает абсурдные поступки - например, позирует с розовым ранцем Hello Kitty или рядом с большими емкостями со смазочным веществом. Казалось бы, он похож на маленького диктатора из комиксов или на злодея из фильма о Джеймсе Бонде. Но подобный комический образ не должен заставлять нас забывать о том, что он чрезвычайно серьезен и безжалостен. С момента прихода к власти в 2011 году он разработал настоящую ядерную и баллистическую программу и продемонстрировал то, что он без колебаний будет проводить ядерные испытания, а, возможно, однажды даже использует эти заряды. Он представляет серьезную угрозу как для корейцев, так и для других народов", - говорит Анна Файфилд, новозеландская журналистка, возглавляющая отделение The Washington Post в Пекине и автор книги "Великий преемник. Божественно совершенная судьба гениального товарища Ким Чен Ына", в интервью Le Figaro.
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«В тот день, когда Светлане Суминой был поставлен диагноз ВИЧ, она пришла домой и включила телевизор, где шла программа „Необъяснимо, но факт“. Ведущий объяснял, что вирус — это выдумка, и лекарства, предназначенные для его лечения, разрушат ее органы. Это убедило Сумину, и она поклялась никогда не принимать лекарства. Это обещание она держала в течение почти десяти лет», — рассказывает The Los Angeles Times.
"35-летний Нурали Алиев родился в семье, которая правила Казахстаном (...), держа страну в железном кулаке в течение трех десятилетий. Его дед Нурсултан Назарбаев - печально известный диктатор, пришедший к власти в Казахстане в 1990 году. 79-летний Назарбаев ушел с поста президента в прошлом году, но сохранил за собой титул "Елбасы" или лидера нации, пожизненную роль, которая позволяет ему накладывать вето на политику правительства (...)", - сообщает The Times.
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В Москве задержали водителя такси, который украл у пассажирки аэропорта «Внуково» чемодан с одеждой на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
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