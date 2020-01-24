Тревожно: на должников по ЖКХ могут натравить коллекторов

Коллекторские агентства в России допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ, передает «Коммерсант», ссылаясь на новую версию законопроекта о возврате задолженностей физических лиц. Это плохая новость для должников, и хорошая — для хозяев коллекторского бизнеса, считает экономист Дмитрий Прокофьев.

«Вероятно, коллекторы будут выбивать долги по ЖКХ такими же методами, как и по микрокредитам. В конце прошлого года Федеральная служба судебных приставов опубликовала информацию, что с января по октябрь 2019 года количество жалоб на коллекторов по сравнению с 2018-м выросло на 35%», — отмечает Прокофьев.

Экономист подчеркивает, что рядовые коллекторы, которые периодически попадают под уголовное преследование за превышение своих полномочий при работе с должниками — это «пехота с такими же низкими доходами, как и те, у кого они требуют деньги».

«Новый законопроект, если он будет принят, обернется ростом прибыли для хозяев коллекторского бизнеса. А расширение полномочий коллекторов в целом складывается в тренд, согласно которому граждане будут платить государству все больше», — резюмировал Дмитрий Прокофьев.

По информации СМИ, в первом варианте законопроекта Минюста предполагалось, что работать с долгами по ЖКХ будут только управляющие организации, товарищества собственников жилья или жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО. И взыскивать деньги с должников они должны только после проведения с ними досудебных переговоров.

В середине прошлого года поправками в Жилищный кодекс и 230-ФЗ был введен «упреждающий» запрет на продажу коллекторам долгов граждан. Но, судя по всему, "что-то пошло не так". Ведь, по большому счету, чтобы добыть причитающиеся деньги - управдомы просто вынуждены переквалифицироваться в тех же самых коллекторов... И дело не в жадности жильцов (хотя иногда и она встречается): просто у людей массово нет денег.

Еще новости ЖКХ (как правило, невеселые) — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ